元NHK中川安奈アナ、髪色チェンジで印象一変「似合ってる」「秋らしくていい」の声
【モデルプレス＝2025/09/21】元NHKアナウンサーで現在はフリーで活躍する中川安奈が21日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を披露した。
【写真】元NHKアナ、イメチェン後の姿
中川は「髪色暗くしました」と明るめの茶髪から暗めのトーンにイメージチェンジしたことを報告。美しいデコルテが際立つ青色のニットを身にまとった私服姿で新ヘアを披露した。
この投稿に、ファンからは「髪色似合ってる」「大人っぽくて素敵」「印象変わる」「暗髪も美しい」「秋らしくていい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆中川安奈がイメチェン
