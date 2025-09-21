せいせい「日々の積み重ね」水着姿で抜群スタイル披露「努力の賜物」「モチベになる」と反響
【モデルプレス＝2025/09/21】モデルの“せいせい”こと田向星華が21日、自身のInstagramを更新。水着姿で抜群のスタイルを披露した。
【写真】せいせい「努力の賜物」産後の水着姿が話題
せいせいは「日々の積み重ね」とつづり、水着姿で撮影した動画を公開。ビーズ装飾がついたピンクの水着からは美しいバストや引き締まったウエストを披露していた。
この投稿にファンからは「憧れるスタイル」「産後もスタイルよくてすごい」「努力の賜物」「モチベになる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆せいせい、水着姿で抜群スタイル際立つ
