¡¡½÷Í¥¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ê25¡Ë¤¬21Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¡ÊËè½µ¿åÍË¸å10¡¦00¡¢10·î1Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤ÎÂè1ÏÃ´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢»°Ã«¹¬´î»á¤¬µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¡¢1984Ç¯¤Î½ÂÃ«¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÀÄ½Õ·²Áü·à¡£»°Ã«»á¤ÎÈ¾¼«ÅÁÅªÍ×ÁÇ¤ò´Þ¤ó¤À´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢¼ç±é¤Ï¿ûÅÄ¾Úö¡¢¶¦±é¤ÏÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¢¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬´é¤òÂ·¤¨¤¿¡£
¡¡½ÂÃ«¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È¤¿¤¿¤º¤àÈ¬Ê¬¡Ê¤Ï¤Ã¤×¤ó¡Ë¿À¼Ò¤ÎÖà½÷¤ò±é¤¸¤¿ÉÍÊÕ¡£¥¥ã¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇÇ¯¾¯¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬80Ç¯Âå¤Ê¤ó¤À¡£¤³¤ì¤«¤È¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ÎÀ¤³¦´¶¤òÈ©¿È¤Ç´¶¤¸¡¢Ìò¤Å¤¯¤ê¤Ë¶Ð¤·¤ó¤À¡£
¡¡°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡Ö¤¿¤Ð¤³¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Ê·àÃæ¤Ç¡Ë¤ß¤ó¤Ê¤É¤³¤Ç¤âµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥·¡¼¥ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¼¼Æâ¤Ç¤â³°¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¤Õ¤«¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£ÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤Î¤ª¤¸¤µ¤Þ¤È¤«¡¢¥¨¥¥¹¥È¥é¤µ¤ó¤Ç¤âµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤±¤à¤¯¤Æ¡×¤È¾Ð¤¤¡Öº£¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¨¤¯¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£