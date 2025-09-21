ももいろクローバーZの玉井詩織さんが、自身のインスタグラムを更新。先月発売した30歳＆芸能活動20周年記念した1st写真集『たまゆら』と、ストーリー写真集『しおどき』の重版が決定したことを発表しました。

投稿では「写真集重版決定♡」と報告。リゾート地での撮影オフショット動画も公開され、リラックスした表情や南国の美しい景色が映し出されています。

【写真を見る】【 ももクロ・ 玉井詩織 】 「写真集重版決定♡」 濡れ髪から笑顔まで多彩な表情 ベトナムリゾートでの開放的オフショットを公開





玉井さんは投稿の中で、撮影地として「@jwmarriottphuquoc」と「#jwmarriotphuquoc」とタグ付けしており、ベトナムのフーコック島にあるJWマリオット・フーコック・エメラルド・ベイ・リゾート＆スパでの撮影だったことがわかります。







公開された写真には、青い花柄のトップスを着た玉井さんがプールサイドでくつろぐ姿や、木々が生い茂る背景の前で笑顔を浮かべる様子などが収められています。リゾートらしい開放感あふれる環境の中、リラックスした表情の玉井さんを見ることができます。







また別のカットでは、ビーチサイドで両手で頭を押さえながら楽しそうな笑顔を見せる玉井さんの姿も。背景には木々や青い庇（ひさし）が見え、夏らしい開放感が感じられます。







他にも、白いフェンスと緑豊かな植物を背景にピースサインをする玉井さんの写真や、濡れた髪で遠くを見つめる静かな表情の写真なども公開されています。









さらに、ビーチで両手を広げて立つ玉井さんの写真も。青いトップスと黒いショートパンツを着用し、緑の芝生の上から白い砂浜と青い海を背景に撮影されたショットからは、リゾート地ならではの開放感が伝わってきます。







玉井詩織さんの写真集「たまゆら」と「しおどき」の重版を記念したこの投稿。ファンにとっては玉井さんのプライベートな表情を垣間見ることができる貴重なオフショットとなっています。



