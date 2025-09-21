羽田エクセルホテル東急は、「FLYER'S Afternoon Tea」を9月1日から11月30日まで提供している。

限定のミニ飛行機シューは、さつまいものカスタードとコンポート、生クリームを挟み、表面と垂直尾翼をチョコレートで仕上げる。セイボリーは紫芋のブルーテ、トリュフ風味のフライドポテトときのこのライスコロッケ、ニース風サラダ、パンプキンタルト、柿とモッツァレラのカプレーゼ、スモークサーモンとクリームチーズのクレープをそろえる。

スイーツは栗のモンブラン、ぶどうと柚子のヴェリーヌ、パイナップルとココナッツのケーク、ノワゼットショコラのマカロン、ポワールのギモーヴと飛行機サブレを用意し、スコーンはプレーンとマロンの2種でクロテッドクリームと苺のコンフィチュールを添える。乾杯用のノンアルコールスパークリング1杯に加え、TWG Teaの紅茶3種とドリンクバーを付ける。

場所はカフェ＆ダイニング「フライヤーズテーブル」。提供時間は午前11時半から午後3時までで、ラストオーダーは午後2時。料金は4,480円（税込）。