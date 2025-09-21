菅野智之「修正点は明確」　2年目の去就はオ軍再契約か、ジャイアンツやエンゼルスが接触の可能性も

菅野の1年目は及第点以上の出来。来季もメジャーの舞台で活躍してくれるだろう(C)Getty Images

現地時間9月20日、オリオールズの菅野智之は本拠地でのヤンキース戦で先発し4失点するなど苦しい投球となり、3回で降板。チームが1-6で敗れ、菅野は今季9敗目を喫している。

【動画】菅野智之の冴えるスプリット！米記者も魅了する切れ味

シーズン29度目の先発マウンドとなったこの日、菅野はジャンカルロ・スタントン、アーロン・ジャッジというヤンキースの両主砲に本塁打を浴び、試合序盤でマウンドを降りる結果に。直近5登板で4度、敗戦投手として記録され、勝ち星も8月14日のマリナーズ戦での10勝目が最後となっている。

メジャールーキーシーズンの最終盤は満足な結果が残せていない菅野だが、開幕から現在までのパフォーマンスは、低迷が続いたオリオールズの中でも十分に評価される内容であることは間違いない。メジャーの環境に適応し、ローテーションの一角として2ケタの白星をマークするなど、先発投手として確かな価値を示した。

そして、日本人右腕の米球界1年目のシーズンが間もなく終わりを迎えようとしている中で、来季に向けた動向も話題となっている。米国スポーツサイト『YARDBARKER』が菅野の来季の去就について論じる特集記事を配信。トピック内では、メジャー1年目でチーム二番目となるイニング数を投げた菅野に対し、「この耐久性だけでも、投手陣の故障に悩むボルチモアにとって大きなプラスとなった」と今季の活躍を称えている。