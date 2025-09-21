2025年9月22日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年9月22日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
自分の欠点を思い知らされる出来事が……。しっかり反省すること。
部屋にこもると気分がどんより。積極的に外に出よう。
気合不足で失敗を招きそう。自分に活を入れ直してみて。
判断力の甘さが失敗を招く運。今日何かを決めるのは避けたほうがよさそう。
マイペースを貫ける日。でも周囲への気配りも忘れずに。
掃除にツキあり。部屋の隅、引き出しを集中的にきれいにすれば爽快！
ショッピングの吉日。探していた物を地元の店で発見しそう。
頭がさえ渡りそう。問題解決に乗り出すチャンスの日に。
対人関係が好調。誰に対しても同じ態度で接するのがカギ。
新しいことをスタートさせる好日。勉強、習い事がおすすめ。
絶好調。前からやりたかったことにトライするチャンス！
レジャー運が快調。思い切り遊ぶほど充実度もアップ！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
自分の欠点を思い知らされる出来事が……。しっかり反省すること。
11位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
部屋にこもると気分がどんより。積極的に外に出よう。
10位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
気合不足で失敗を招きそう。自分に活を入れ直してみて。
9位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
判断力の甘さが失敗を招く運。今日何かを決めるのは避けたほうがよさそう。
8位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
マイペースを貫ける日。でも周囲への気配りも忘れずに。
7位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
掃除にツキあり。部屋の隅、引き出しを集中的にきれいにすれば爽快！
6位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
ショッピングの吉日。探していた物を地元の店で発見しそう。
5位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
頭がさえ渡りそう。問題解決に乗り出すチャンスの日に。
4位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
対人関係が好調。誰に対しても同じ態度で接するのがカギ。
3位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
新しいことをスタートさせる好日。勉強、習い事がおすすめ。
2位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
絶好調。前からやりたかったことにトライするチャンス！
1位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
レジャー運が快調。思い切り遊ぶほど充実度もアップ！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)