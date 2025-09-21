「絵になりすぎ」川崎麻世、“週刊誌の隠し撮り”風な夫婦ショット公開！ 「映画のワンシーンみたい」
俳優の川崎麻世さんは9月18日、自身のInstagramを更新。“週刊誌の隠し撮り”風な夫婦ショットを披露しました。（※崎はたつさき）
【写真】川崎麻世、“週刊誌の隠し撮り”風夫婦ショット！
川崎さんは「我々芸能人は飲食店でも何処でも隠し撮りされるんだけど、それには我々ほぼ気づくもんなんだ 隠し撮りは気持ちが良いものではないので、どうせなら一緒に撮りましょうよ いつでも言って下さいね」と続けました。
コメントでは「素敵な振り返り」「麻世パパも花音さんも、バックショットもかっこいいしお綺麗です」「そんなフランクな面、尊敬しています」「絵になりますね ステキです 映画のワンシーンみたい」「絵になりすぎ」「ほんと素敵な仲良しご夫婦」との声が寄せられています。
「映画のワンシーンみたい」川崎さんは「友達の仲良し夫婦と銀座を歩いている時に、後ろからその友達に撮影されたさりげない我々夫婦の日常 まるで週刊誌の隠し撮りみたいだ」とつづり、3枚の写真を載せています。友人が隠し撮りしたという川崎さんと妻・花音さんが腕を組んで歩く1枚目の写真は、モノクロ加工されていて週刊誌の写真のように仕上がっています。
