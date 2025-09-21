林家たい平、自宅火災の林家ペー＆パー子夫妻を支援するチャリティーイベント計画「大変な思いをされてると察します」
落語家・林家たい平（60）が20日に自身のブログを更新。自宅火災の被害に遭った同じ一門であるタレントの林家ペー（83）を支援するために、チャリティーイベントを計画していると明かした。
【写真】火事発生を受け謝罪した林家ペー
たい平は「昨日のニュースを受けてペー師匠、パー子お姉さんに自分達で出来ることを考えてます」と書き出し、「火事になって心が辛い上に家族の猫ちゃん達も亡くなりさらに火災保険未加入が追い打ちを掛けて大変な思いをされてると察します」とつづった。
その上で「大先輩でもあるお二人ですがペー師匠はたい平一門の『たいペー』でもありますので出来るだけ早くにチャリティーの会を開催出来ればとあずみちゃんと考えております」と計画していることを明かした。
そして「決まりましたらお知らせします」「その際にはご協力のほどお願いいたします」と結んだ。
【写真】火事発生を受け謝罪した林家ペー
たい平は「昨日のニュースを受けてペー師匠、パー子お姉さんに自分達で出来ることを考えてます」と書き出し、「火事になって心が辛い上に家族の猫ちゃん達も亡くなりさらに火災保険未加入が追い打ちを掛けて大変な思いをされてると察します」とつづった。
その上で「大先輩でもあるお二人ですがペー師匠はたい平一門の『たいペー』でもありますので出来るだけ早くにチャリティーの会を開催出来ればとあずみちゃんと考えております」と計画していることを明かした。
そして「決まりましたらお知らせします」「その際にはご協力のほどお願いいたします」と結んだ。