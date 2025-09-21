女子レスリング金メダリスト・登坂絵莉、4歳長男とランニングショット「大きくなりましたね」「かわいいパートナー」
元女子レスリング選手で金メダリストの登坂絵莉（32）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。長男（4）とのランニングの様子を披露した。
【写真】「大きくなりましたね」4歳長男とのランニングショットを披露した登坂絵莉
「わたしのランニングパートナー」とつづり、長男が登坂の背中にぴたっとくっついている2ショットをアップ。ほほ笑ましい親子の姿を披露し、「涼しくなってきたし身体作り頑張っていきます」と意気込んだ。
この親子ショットには「かわいいパートナーですね」「大きくなりましたね」などのコメントが寄せられている。
登坂は2020年8月に総合格闘技の倉本一真選手と結婚。21年8月に第1子男児を出産した。
