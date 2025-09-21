北海道からは“初雪”の便りも…東京都心は3日ぶり30℃超　列島各地の表情は

21日は各地で青空が広がり、夏に逆戻りしたような気温になった所もありました。

一方、北海道からは初雪の便りも。

ようやく季節の節目を迎えつつある列島の表情です。

朝から青空が広がった東京・上野公園。

あちらこちらにパンダのオブジェが飾られています。

この週末に中国の秋の伝統行事、中秋節のイベントが開かれ多くの人でにぎわいました。

「いただきます。けっこう辛いです。ビールに合いますね」と話す男性が食べていたのはホルモンなどが入った辛い四川料理「麻辣腸旺」。

さらには麻婆麺や汁なし担々麺を食べる人も。

会場では、様々な中華料理が販売されていましたが人気だったのが、かき氷です。

21日、東京都心の最高気温は3日ぶりに30度を超えました。

ステージでは中国の伝統芸能「変面」も披露。

扇子で顔を覆うと一瞬でお面の色が変わります。

訪れた人たちはその技に見入っていました。

21日は猛暑日となった観測地点はありませんでしたが、関東から西日本では晴れて各地で真夏日となりました。

一方、北海道では早くも冬の便りが。

大雪山系黒岳で21日、初雪が降りました。

赤く色づいた葉の近くに、うっすらと雪が積もっているのが確認できます。

発表した黒岳ロープウェイによりますと、過去5年間で2番目に早い初雪だということです。

冬の足音も聞こえる中、熊本市で行われたのは秋の風物詩「藤崎八旛宮例大祭・神幸行列」です。

勇壮な馬追いが披露されました。

掛け声をあげながら飾り馬を追う勢子（せこ）たち。

街は熱気に包まれました。

2025年は59の団体が飾り馬を奉納。

熊本の街に威勢のいい掛け声が響きました。