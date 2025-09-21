◆自動車レース▼スーパーＧＴ第６戦「ＳＵＧＯ ＧＴ３００ｋｍ ＲＡＣＥ」第２日（２１日、宮城スポーツランドＳＵＧＯ＝１周３・５８６キロ）

第６戦の決勝が行われ、ＧＴ５００クラスはコンドーレーシングの「リアライズコーポレーション ＡＤＶＡＮ Ｚ」（松田次生、名取鉄平組）が初優勝を飾った。

＊ ＊ ＊

最終ラップでの決着となった劇的Ｖに、近藤真彦監督は「俺、もってるね（笑）」と笑顔を浮かべ、ドライバーやチーム関係者に感謝を示した上で「もう泣きたい。ファンの皆さん、本当にお待たせしましたー！」と歓喜に浸った。

５番手からスタートし、序盤から松田が攻め、一気にトップに浮上。一時は２位に後退したが、クラッシュ発生に伴う約１時間の中断からの再開後は名取がサードとデッドヒートを繰り広げ、後続も迫る中、最終ラップで勝負を決めた。

自身通算２５勝目をつかんだ松田は「近藤監督に１勝をささげられてうれしい」と“マッチ監督”に感謝のコメント。名取は「守るんじゃなくて攻めないと、ドライバーとして終わっちゃうなと思って。結果につながってよかった」と満足げに振り返った。