認知症の母と暮らすにしおかすみこが介護のカリスマと話す「施設に入れるべきか否か」問題。本人の意思を尊重するとは

認知症の母、ダウン症の姉、酔っ払いの父と暮らすにしおかすみこさん。著書『ポンコツ一家』『ポンコツ一家2年目』を読んだ方々から「施設に入れたほうがいい」「頑張りすぎないで」と心配する声も寄せられるという。その質問に対してはにしおかさんは本書の中やトークイベント、インスタライブなどでも「母と姉がいっしょに暮らしたいと思っている」ことを明かし、バラバラに施設に入れることは避けたいということも話している。ふたりの意思をとても大切にしているのだ。

では、親が認知症になったとき、「本人の意思」をどのように大切にすればいいのか。

9月21日の認知症の日に、介護のカリスマと呼ばれ、多くの著書を持つ高口光子さんとにしおかすみこさんのトークイベントから来場者からの質問にお答えした未公開シーンをお届けする。ひとりっ子でもあるFRaUweb編集部の笹本絵里は、高口さんとにしおかさんのトークで、これまで漠然と抱いていた不安や恐怖が変わっていったという。前編では、介護への漠然とした不安にどのように向き合えばいいのかという話から、排泄物で団子を作ってしまった実例の対応をお届けした。

後編では「いつ施設に入れるべきか」という質問からお送りする。

施設に入れるべきでしょうか

Q：認知症はどこまで進行したら、施設に入れるべきでしょうか。

高口光子（以下、高口）「これもよく聞かれる質問ですが、タイミングなんてありません。ご本人が家にいたいなら、そうすべきです。負担を感じている人が出るなら、施設を考えていいと思います」

にしおかすみこ（以下、にしおか）「私も、自分が家を出て、通いで見守ることはあっても、母と姉はあの家で一緒に暮らしたらいいじゃないと思っています」

高口「見放す、見捨てる行為では、と負い目を感じる方もいますが、決してそんなことはありません。本人の希望する生活を叶えてあげることが、認知症の方たちを尊重している行動にもなるんですよ。

その必要なサポートを、私たちプロがお手伝いします」

入りたいか、入りたくないかを決めるのは本人なのだということは理解できる。よく考えれば当然のことなのかもしれない。

しかし……。

認知症が進み、一人暮らしが困難な状態になっても、その意思を叶えてあげなくてはないらないのだろうか。

一人でいるときに、外へ出てしまう可能性だってある。何かあって困るのは本人だけでなく、周りで暮らす地域の方々にも及び、事故や事件に繋がりかねない。さらに認知症で「意思」をきちんと確認するのはどうしたらいいのだろうか。

高口さんは「本人の意思を尊重して欲しい」と訴える。にしおかさんも母の人生は母のもの、お姉さんの人生はお姉さんのものだと言う。

にしおか「母がすることに、ダメとは言わないです。例えば、どこかに行って迷子になってしまっても、最悪、そこで亡くなってしまっても、それは母の人生です。まだ起きるかどうかもわからない私の不安で、母の残りの人生の幅を狭めたくはないです。とはいえ、警察や他の方を巻き込むような事があってはなと、割り切れない、ブレてしまう気持ちはありますが、今のところはそんな風に思っています」

高口「にしおかさんは、出かけたくて出かけていることを自己責任、自己選択としてお母さんのことを尊重しているなと思います。お年寄りだから、認知症だから、障害者だからといって、全部こちらが管理しなくてはいけないというのはおかしいですね。

ところが、それを社会が許さないこともあります。認知症の方を一人にすると心配だし、近所に迷惑をかけたくないという理由で、施設に入れるケースもあります。

その気持ちもわかります。本人に悪気がなくても、お店に売っているお菓子を食べてしまったり、散歩して帰り道がわからなくなってしまうこともありますから。家でお湯を沸かしていることを忘れてしまうことだってあります。

でもやはり、反対するのではなく、認めることなんです。

そのために、本人が行くスーパーには事前にお金を渡しておいたり、自転車や持ち物に名前と連絡先を記入し、“何かあったら連絡をください”と書いたメッセージを入れておくなど、事前の策を考えて欲しいなと思います。

昔は、視聴覚障害を持つ方や、車椅子を利用する方たちは、外出さえ自由にできませんでした。でも現在は、点字ブロックが敷かれたり、車椅子の人も公共の交通機関を利用できるようになりましたよね。

同じように、認知症の方が安心して過ごせる街にしていけたらいいなと思います。

実現させるまでは大変でしょうし、時間もかかるでしょう。けれど、不自由を感じている人が自由で安心して過ごせる環境が整ったら、すべての人にとって住みやすい社会になるはずです」

介護は悲劇にも喜劇にもなる

Q:親と同居をしながら介護をしています。同じ話や支離滅裂なことを繰り返し始めたとき、介護者はどう接したらよいでしょうか。どこまで付き合うべきか、途中で遮って指摘してもよいのか、いつも悩んでしまいます。

にしおか「相談者さんも一緒に暮らしているんですね。これ、わかります！ 私は我慢し過ぎると最後にブチギレてしまうことがあるので、それよりは限界が来る前に会話をさえぎって終わりにしてしまったりします。それもなぁ、冷たいなぁと思ったりです」

高口「『さっきも聞いた、うるさい！』と言ってしまうのは当然ですよ。そんな気持ちになってはいけませんとか、人として優しくないですね、なんて絶対に言いません。イライラして当然です。一緒に暮らしているだけで偉い！

ただね、自分の感情を親にぶつけたところで、何の解決にもなりません。

むしろ、お互いのイライラが倍増するだけで、険悪な関係になるだけ。これまで頑張って積み上げてきた信頼関係が台無しになってしまうかもしれませんよ。

それってもったいないし悔しいじゃない？

だったら作り笑いの一つでもして、その場をなんとか乗り切った方が賢い！

例えば、同じことを繰り返し始めたとします。その度に同じ返答をするから退屈だし面倒になるんですよ。

だから毎回、ちょっとずつ返事を変えてみるの。

えっ、と驚いてみたり、悲しんでみたり。ひどい！と怒ってみたり。

あとはね、あちらに呆れさせちゃう。例えば、頭の上に乗っているメガネを探していたとします。メガネは頭にあるじゃないと指摘するのではなく、あらお母さん、髪に大きなゴミがついてますよって。

手を頭に乗せたらメガネにも気づくはずですよね。そしたら、

『ゴミじゃなくてメガネでしたね〜。ほほほほほ』

ってとぼけちゃう。

そこで、お母さんに『あなたからの方がよく見えるはずでしょう。もっとしっかりしてよ〜』なんて言われたら百点です！ こちらが正論を言って勝たないことが勝利に繋がるんです。

また、絶対に見つからないものを探すこともよくあるんですよね。例えば１億円のダイヤが盗まれた！とか。それも一緒に探してあげてください。

実は、認知症の方って、身のまわりの掃除を嫌がります。だからチャンスとばかりに、一緒に探すふりをして掃除しちゃうんです。ある程度片付いて、終わらせたいなと思ったら、気をそらします。

『あ〜っ！』

『え、どうしたの？』

『お母さん、空に豚が飛んでます！』

『え！ どこにいるの!?』

『あらいませんか？ いなくなっちゃったのかしら……。ねえお母さん、そろそろお茶の時間にしませんか』

って。

もちろん、無理してやることではありませんよ。気持ちに余裕がないことだってあります。気分も体調も雰囲気も悪かったらできないと思います。

そんな時は、私も見つけられません、ごめんなさいと言って、その場を立ち去りましょう。別の部屋に行くなどして距離を置くのも効果的です。決して嫌な気持ちをさせるような捨て台詞だけは吐かないようにしてくださいね。関係が悪くなってしまいますから。

認知症は、進行するに従って、知的活動が失われていきます。最期まで残るのが感情、精神活動なんですね。彼らは感情だけを心の頼りに生きているんです。

認知症のケアで大切にしてあげたいことは、悲しいよりも嬉しい、不安より、安心してもらうことだと思っています。

いかに精神活動を支えてあげられるかを、私たちプロは考えています」

彼らは何者かに変身したわけではない

トークイベントを聴き終えて、抱いていた介護や認知症に対する意識の変化を感じていた。

これまではテレビやネットで得た中途半端な情報だけで、認知症の介護は大変で、親はすべてのことを忘れ、人格さえ変わってしまうのだと恐れていたのだ。

しかし、高口さんは認知症の方は理解していることもあれば、感情はずっと持っていると教えてくれた。そして、介護生活は悲劇にも喜劇にもなる具体的なエピソードも話してくれた。

脳の萎縮により「忘れてしまう」という現実に向き合い、認知症になった人も怖かったり、不安だったりする。だからこそそれが言葉や行動に現れる。しかしそれは「人格が変わった」わけではないのだ。

どんな人間関係も、相手を思いやる気持ち、結局はコミュニケーションの仕方なのだろう。それは親が認知症になったからといってなんら変わりはなかったのだ。

とはいえ、「忘れてしまう」「どう行動しているかわからなくなる」親の介護は想像を絶するほど大変で、厳しいことだと思う。私が決断を迫られる局面もあれば、疲弊することだってあるはずだ。

でももし、少しでも接し方を変えることができたら……。

大変なひと時の中で、優しさに包まれる瞬間を垣間見ることができるかもしれないということを感じていた。にしおかさんの『ポンコツ一家』シリーズで思わず笑ってしまったり、温かい空気が流れているのは、にしおかさんの接し方によるものなのだなと改めて感じた。

そう、父も母も、モンスターに変身するわけではない。

いつか訪れる介護生活までは、きっとまだもう少し猶予がある。それまでに少しずつ情報を集めてみようと思う。今しかできない、彼らの万年反抗期の一人っ子を謳歌しながら。

