親切でした“預かり”が、まさかのトラブルに。息子の友達を遊ばせたら、親から逆ギレ気味【ママリ】

小3息子の友達が「突然訪問」。保護者は知ってるの？

私が悪かったんですけど…吐き出させてください。



小3息子が同じ登校班の子と一緒にうちまで帰ってきて、その子がそのままうちで遊びたいと言ってきました。

めちゃくちゃ近所ではなく、100メートルくらいのとこに住んでる子です。



一回ランドセル置いてきてねと言いましたが、一回置いてきたらもううちまでの道がわからないからこのまま遊びたいと。お母さん心配してるよと言いましたが、絶対心配してない大丈夫。まだ帰ってきてないし、みたいな感じでした。

じゃあ少しだけね、と30分ほど遊ばせることにしました。

お母さんは子供会のグループLINEだけ交流があったので、友達追加して、今うちにいること、30分ほどで帰らせることをLINEしました。

しかし既読にならず…

そのうち時間になって、途中まで見送って返したのですが、そのままLINEは未読だったので、追加してない人は拒否しているのかLINEをあまり触らない人なのか？って感じでした。 出典：

子どもが小学校に入ると、学校帰りに突然子どもの友だちが遊びに来た！という経験をした人や、逆にわが子が勝手に友だちの家に寄って帰って来たことがあるという人もいるかもしれませんね。子どもがいつもの帰宅時間に帰って来ないと保護者としては本当に心底心配するものですが、この記事では息子の友だちが遊びに来てがんとして帰ってくれなかった…という投稿を紹介します。相手の保護者が心配しているだろうと何とか先方の保護者に連絡を取ろうとした投稿者さんですが…？

子どもの友だちに押し切られ、つい下校途中にわが家で遊ばせてしまったという投稿者さん。遊びに来た子の保護者には連絡をしたようですが、相手はLINEに気づいていません。

次の日、息子が帰ってくると、先生から「〇〇くんのお母さん心配してたよ」って言われた！と言ってきました。

多分時間になっても帰らない子供を心配してその子のお母さんが学校に電話したんだと思います。



その時に、そうだよな。帰ってこなかったら心配するよな。LINE送ったからオッケーじゃないよなぁ。

ちゃんと帰らせればよかった…と反省しました。

その後子ども会から電話番号を聞いて電話しましたが、「はい、はい」みたいな冷たい返答で、昨日のこと心配しててキレてるのかなぁという印象で。

お邪魔しました的なことは言われなかったので、こちらもあまりいい印象なく…でも帰らせなかった私も悪いし🥲

また遊びに来たいって言ってましたが、正直もうきてほしくないなぁと思ってます。



ただ吐き出したいだけでした。失礼しました🥲 出典：

自分の配慮不足を猛省しつつ、それでも連絡を入れたことをスルーされたモヤモヤもあり、ちょっと気持ちの落としどころに悩んでいる投稿者さん。確かに、相手の保護者からすると「下校途中に遊びたいと言われても断って欲しい」と思うかもしれません。



ただ、自分の子どもが無理を言って遊ばせてほしいと言っていたのかもしれませんから、わが子に「下校途中で寄り道をしない」という点をしっかり注意してもらいたいところでもあります。

子どもの登下校時の注意点についてさまざまな声が

下校途中に突然自宅に訪問してきた息子の友人について、どのように対応すれば良かったのか悩む投稿には、さまざまな声が集まりました。

どちらの気持ちも分かります。

私は、トラブルになりたくないのでその状況で絶対に家では遊ばせません。待ってる側の親の立場だと、普段帰って来る時刻に子どもが帰ってこなくて探す宛もなければ学校に連絡します。子どもには叱るし、相手にはお邪魔してすみませんでしたとは伝えますが、本音は勝手なことはしないで欲しいと感じると思います。「うちでは、遊ばせてあげれないから帰ってね！」とはっきりと言うくらいが良いと思います。きっと分かっていない子なので。 出典：

qa.mamari.jp

急な事でびっくりしますよね。追い返すのも悪い気もするし…と思ったり。

きっと、相手の人は我が子に叱っていると思います。 出典：

qa.mamari.jp

「1回家に帰って、おうちの人に伝えるまでは遊べない」というのは、はっきり言った方がお互いのためかもしれませんね。



コメントの中にもあったように、寄り道された最中に何かケガなどしても困りますし、何より相手の保護者は帰って来ないわが子についてとても心配しているでしょうから…。



投稿者さんが優しい気持ちで「相手の子の言動に押し切られてしまった」気持ちも「断るって難しいよね」と共感できますが、帰宅途中の寄り道が常態化しても怖いので、言いにくくても断るべきところは明確に断っておく方が、今後のお互いのためになるのではないでしょうか。

