「東京2025世界陸上」スペシャルアンバサダーの織田裕二（57）が21日、TBSの中継に生出演。午後9時20分開始予定の男子400メートルリレー決勝で3大会ぶりのメダル獲得を目指す日本に熱いエールを送った。

番組内では、午前中に行われた南アフリカの救済レースを放送。38秒34以下で走れば、日本など8チームとともに決勝に出場できる状況となっていたが、38秒64で敗退した。

日本は38秒07の2組3着、全体5位で決勝進出。改めて予選のレースを振り返り、「鵜沢くんの走り、良かったですね〜」と織田は感嘆。今大会初レースだった1走・小池、2走・柳田にも触れ、「小池も1本目なのに、さすがです」「柳田くん大丈夫かな〜って内心ドキドキしてたけど、無事。やっぱり今季調子良いんでね」と熱く語った。

「このままのメンバーでいくのかなという気はしますね」と決勝のオーダーも予想。3走のスペシャリスト・桐生については「桐生の3走はずっと。永久不滅です」と声高らかに宣言していた。

ウオーミングアップする映像を見守りながら、桐生が8月に8年ぶりの9秒台となる9秒99をマークしたことに触れ、「昔の9秒台より価値のある9秒台になってると思います。本当に頭下がります」と力を込めた。