¡¡¡Ö9Åù¿ÈÆðÂÎ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½÷Í¥¤ÎÁêÂôºÚ¡¹»Ò(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¸«»ö¤Ê¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¤Î¥µ¥ó¥Þ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤Î½©Åáµû¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢»®¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¥µ¥ó¥Þ¤Î¹ü¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¿È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤ÈÆ¬¤ä¥ï¥¿¤Þ¤ÇåºÎï¤Ë¿©¤Ù¿Ô¤¯¤·¡¢»®¤Ë¤Ï¹ü¤À¤±¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥µ¥ó¥Þ¤ÏËµù¤Ç»é¤¬¾è¤Ã¤ÆÂç¤¤¤¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿©Íß¤ò¤½¤½¤é¤ì¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¾å¼ê¤Ë¿©¤Ù¤ÆÁÇÅ¨¡×¡ÖåºÎï¤Ê¿©¤ÙÊý¡¢¤ª¸«»ö!¡×¡Ö»ä¤Ï¹ü¤´¤È¿©¤Ù¤ë¤Î¤ÇÄê¿©²°¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤Ë¡Ø¹ü¤É¤³¼Î¤Æ¤¿¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö½©Åáµû¤â´î¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö¤ª¤ß¤´¤ÈÇîÊª´Û¹Ô¤¤À¤Í¡×¡Ö¥Þ¥ó¥¬¤ä¤ó¡×¡Ö²½ÀÐ¤Ë¸«¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£