¡ÖËèÆüÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤À¤±¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¥É¥é1ÆþÃÄ¤·¤Æ3Ç¯ÌÜ¡ÄÂç·¿¥·¥ç¡¼¥È¤¬2·³Àï¤Ç3°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨1³äÂæ¢ª¡¦258¤ØµÞ¾å¾º
¡¡¢¡¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯3¡½7ºå¿À¡Ê21Æü¡¢¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥¤¥Ò¥Í¡¦¥¤¥Ä¥¢ÆâÌî¼ê¡Ê21¡Ë¤¬3°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö2ÈÖÍ··â¡×¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£½é²ó1»à¡¢ºå¿ÀÀèÈ¯¤ÎÉÙÅÄÏ¡¤ÎÊÑ²½µå¤ò±Ë¤®¤Ê¤¬¤é±¦Á°¤Ë±¿¤ó¤À¡£6²ó¤Ë¤Ï1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤ÇÅ¬»þ±¦Á°ÂÇ¡£¤µ¤é¤Ë8²ó¤Ï1»à°ìÎÝ¤Ç»°ÎÝ¤Ø¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿ÂÇµå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ÓÂ¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÆâÌî°ÂÂÇ¤È¤·¤¿¡£8·î27Æü¤Î¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥ÆÀï¡Ê¤Á¤å¡Á¤ë¡Ë°ÊÍè¤Î3°ÂÂÇ¤Ë¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡£±¿¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡°¦ÃÎ¡¦ÍÀ¹â¤«¤é2023Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢Áö¹¶¼é¤½¤í¤Ã¤¿Âç·¿¥·¥ç¡¼¥È¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£3Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÂÇÎ¨1³äÂæ¤À¤Ã¤¿Ãæ¤Ç½é¤á¤Æ1·³¤Ë½é¾º³Ê¤·¡¢ÂåÁö¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤ËÎý½¬¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢7·î¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥à·î´ÖMVP¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉµÞÀ®Ä¹¡£¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¤Ç¤Ï104»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·5ËÜÎÝÂÇ¡¢43ÂÇÅÀ¤Ç¡¢ÂÇÎ¨¤Ï2³ä5Ê¬8ÎÒ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖËèÆüÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤À¤±¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë