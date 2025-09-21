FW部門に異変、『G440 MAX』がまさかの3位陥落！ 1位は新モデルではなく…【フェアウェイウッド売り上げランキング】
フェアウェイウッド部門は『G440 MAX』が約7カ月間にわたり常にトップを独走してきた。しかし、9月2週のランキングでは『G440』がはじめて3位に陥落。今週は1位が『ゼクシオ13』、2位が『ゼクシオ13レディス』という結果だった。その理由についてPGAツアースーパーストアつくば学園東大通り店の谷合信俊さんに話を聞いた。
【写真】HS40〜42m/sに合うのは11モデル！各モデルのヘッド特性も公開中
「9月1日から『ゼクシオ13シリーズ』がマークダウンされました。フェアウェイウッドは5万円台から3万円台になって、かなりお得感が出てきました」どんなゴルファーに人気があるのか？「年齢としては50代後半〜60代のゴルファー、それと女性ゴルファーです。『ゼクシオ』は女性からの人気が圧倒的で、当店でもマークダウン後はレディスモデルの方が売れています。その理由は男性は1本ずつクラブを買い換える人が多いのに、女性ゴルファーはまとめてクラブを買い換えるので、購入本数が多いからです」初代から約25年を迎えた『ゼクシオシリーズ』だが、シニア世代のゴルファーからはまだまだ根強い人気を誇っている。【フェアウェイウッド売り上げランキング トップ3】1位 ダンロップ ゼクシオ132位 ダンロップ ゼクシオ13レディス3位 ピン G440 MAX※データ提供：矢野経済研究所、9月8日〜9月14日のデータ◇ ◇ ◇人気のFWを調査。関連記事『HS40m/s以下だと、3Wと5Wの飛距離が同じ？ 3Wはいらないの？【最新5W32本を試打】』で詳細をチェックできる。
