阪神のダート2000メートルに砂の猛者が集結。ハンデ重賞「第29回シリウスS」が27日に行われる。実績馬に上がり馬が入り乱れてハイレベルの激戦になりそうだ。

ダート界の新星と呼ぶべきはテーオーパスワード。今夏の名古屋城Sが圧巻の勝ちっぷり。後方から前を捉え、さらに3馬身ちぎって捨てた。当然だ。3歳時にはオープンの伏竜Sを制し、あり余る勢いでケンタッキーダービーに挑戦。これは5着に甘んじたが、道中の位置取りを考えれば大健闘。差す競馬も板に付いた今なら阪神の2000メートルでも。実績では歴戦馬に見劣っても素質は互角以上。

ブライアンセンスは今春、オープンのアルデバランSからマーチSを連勝。以降の2戦（平安S9着、エルムS6着）は不発に終わったが、きっちり立て直し雪辱を期す秋となる。阪神は初めてになるがコース替わりも距離延長もプラス。持ち前の決め手が生かせる展開になれば。

将来性ならジンセイ。芝からダートに転じて素質が開花。2勝クラス、3勝クラスを順当に勝ち上がり、挑んだ重賞の平安Sで強豪相手に4着奮闘。すぐにでも重賞に手が届く。好位からレースが組み立てられるのも強み。他に阪神の2000メートルでリステッド勝ちがあるルクスフロンティアなどが出走を予定している。