テクノポップユニット「Perfume」のあ〜ちゃんこと西脇綾香（36）が21日に自身のインスタグラムを更新。同日に発表されたグループ活動休止の報告後、初の投稿となった。

この日「2025.9.21メジャーデビュー20周年記念日、おめでとう〜！！たくさんのおめでとうメールありがとう！！」と書き出し、「そして私たちの未来を、人生を、優しく受け止めて背中を押してくれるたくさんのメッセージ、ありがとう」とファンへの感謝。

「メッセージの数々をみてたら、あぁ、25年間まちがってなかったなぁ、信じてやってきてよかった、繋がってるんだなぁと思いました」と胸の内を明かし、「とても勇気のいる言葉の数々だったけど、3人の心からの言葉を紡いで表現してみて本当によかったです。伝わっていて本当に嬉しかった」と心境をつづった。

その上で「明日、明後日はついに東京ドームライブ！！このライブがコールドスリープ前、最後のライブになります。どの時代に出会った方でもきっと楽しんでもらえると思う！！まじ最っ高に楽しもっ！！！はじけよ！！！！私らだけで貸切のDOME」と意気込み十分。「ゆかちゃん、のっち、この瞬間に私を隣に選んでくれてありがとう」とメンバーへの思いもつづった。

「Perfume」は21日、今年いっぱいでグループ活動を休止すると、グループのオフィシャルファンクラブサイトで発表した。午前7時にはグループのオフィシャルサイトでも報告した。

1999年に広島で結成し、2005年にシングル「リニアモーターガール」でメジャーデビュー。「ポリリズム」「チョコレイト・ディスコ」などヒット曲多数で国内外で人気を誇っている。