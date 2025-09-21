大相撲秋場所８日目（２１日、東京・両国国技館）、横綱大の里（２５＝二所ノ関）が幕内平戸海（２５＝境川）を下して７勝目（１敗）を挙げた。

大の里は、平戸海を力強く押し出した取組後に「落ち着いていけた。中日を終えて１敗？ まだ中盤戦なので。しっかりもう一週間、目の前の一番に集中していきたい」と表情を引き締めた。

新横綱として迎えた先場所は、昭和以降ワーストに並ぶ金星４個を配給。引く悪癖を露呈し、優勝争いに絡むことができなかった。

この日の取組前に伊勢ヶ浜親方（元横綱照ノ富士）が、大の里の課題をこう指摘していた。「下がった時に腰の軽さがある。馬力は以前から持っているものがあるから、それを立ち合いから生かした上での相撲はいいんだけど。基本的にそれ（立ち合い）を止めれば、その後の相撲が雑なところはある。今のところは（弟子の平幕）伯桜鵬と（横綱昇進後に）２回やって２回負けているし、そういうところを直していくのは本人もわかっていると思う」

それでも、この日は平幕相手に快勝し、中日を１敗で折り返した。両横綱が優勝争いを引っ張る展開に「しっかり自分のやるべきことがあると思うので。目の前の一番に集中していきたい」と力を込める。

雪辱に燃える大の里が真価を発揮し、横綱初Ｖを果たせるか。