お酒に合う！「長ネギ」だけで作れる簡単おつまみ

速攻完成！長ネギだけのおつまみ4選

お酒に合う、長ネギがメインの簡単おつまみをご紹介します。フライパンでさっと炒めるだけや、電子レンジでチンするだけなど、すぐできるレシピを集めました。

長ネギのマリネ

レンジで3分！ガーリック風味が◎

鶏ガラ味でお酒がすすむ！

青い部分も捨てずに使える

シンプルに長ネギの風味が味わえるおつまみ

あと一品欲しい時やお酒のおつまみにピッタリな、長ネギだけの簡単レシピ。面倒な工程は一切なし！長ネギの風味をしっかり堪能できるレシピです。

お好みに合わせて長ネギの切り方を変えたり、七味や柚子胡椒などの辛味をプラスしても良さそうです。

長ネギの白い部分は淡色野菜であり、ビタミンCが豊富に含まれています。青い部分は緑黄色野菜に分類され、βカロテンを豊富に含んでいます。上手に余すところなく使いたいですね。

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。