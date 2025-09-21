変に力んじゃうときは肩甲骨と腹筋を意識して！ 腰痛を楽にする「胸おこし」
「最近腰、つらくない？」友人たちとの悩み共有。腰痛はストレッチで良くなりますか？／1分腰ゆるめストレッチ（1）
腰痛改善のカギは、胸と股関節をほぐすこと!?
漫画家のたかツキなほりさんは、仕事中にときどき腰が痛くなったり足がしびれたりすることが多くあるそう。けれどそれは「腰痛予備軍」であると友人に指摘され、このままではいけないと、腰痛治療の世界的名医である西良浩一先生のもとを訪ねてみることに！
そこで教えてもらったのは、腰痛を抱える方の多くは、腰以外の筋肉が固まってしまっているため、立ち上がったり、かがんだり、ひねったりなど、日常生活のあらゆる動作のなかで腰を酷使してしまっているということ。
※本記事はたかツキなほり（著）、 西良浩一（監修）の書籍『つらい腰痛がす〜っと消える! 1分腰ゆるめストレッチ』から一部抜粋・編集しました。
■胸おこし
1 うつぶせの状態で両脚を腰幅に開き脇を軽く閉じてひじを曲げ手を胸の横に置く
※ひじはバッタの脚のイメージで曲げる
2 4秒かけて鼻から息を吸い口から息を吐きながら6秒かけて顔→首→胸の順に起こしていく
※みぞおちから下は動かさない
3 胸を起こしたところで4秒かけて鼻から息を吸い首と背すじを伸ばす
4 口から息を吐きながら6秒かけて胸→首→顔の順に下ろす
【重要】肋骨の一番下は床につけたまま！
▶1〜4を3セット
■やってみた…
