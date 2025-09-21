【ダブル台風】強い「台風18号（ラガサ）」沖縄地方は高波に注意を 非常に強い「台風19号（ノグリー）」最大瞬間風速80mの“猛烈な台風”に発達も 日本列島には来る？16日間の天気シミュレーション【気象庁 台風情報 今後の台風進路は？21日午前8時50分更新】