「別次元」「マジでバケモン」ゴラッソだけじゃない！日本代表MFのボール奪取→独走ドリブル→絶妙アシストに驚嘆の声続出！「スーパー過ぎるだろ」
移籍後初ゴールだけでなく初アシストも圧巻だった。
マインツの佐野海舟は、現地９月20日に開催されたブンデスリーガ第４節のアウクスブルク戦で、１ゴール・１アシストをマークし、３得点に関与。４−１快勝の立役者となった。
先制点となったミドルシュートと共に賛辞を集めているのが、60分のアシストだ。
退場者を出し、数的不利な状況のなか、右サイドでボールを奪ると、推進力のあるドリブルで右サイドからぐいぐいと持ち上がり、絶妙のラストパス。これをパウル・ネーベルは流し込むだけで十分だった。
この見事なアシストに、ファンからは次のような声が上がった。
「なんですかこれ」
「マジ別次元」
「明らかに日本代表ボランチ争いダントツ」
「まじで和製カンテだな笑」
「アシストしたシーンの推進力本当にすごい」
「いやマジでバケモン笑」
「これプレミアでやったら化け物」
「このアシストってスーパー過ぎるだろ」
「あの推進力と視野の広さはエグい」
「神アシストすぎる…完璧すぎる」
この日本代表MFの良さが凝縮されたような、秀逸なお膳立てだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】佐野がボール奪取→独走ドリブル→圧巻の初アシスト
