夏もそろそろ終わりそうな気配。

夏の終わりから冬の始まりにかけては過ごしやすいですし食べ物も美味しいし、絶好のアウトドアシーズンです。

アウトドアや旅行といえばトラブルがつきものですが、備えあれば憂いなし！ 今回は持って行ったらきっと助かる、救世主アイテムを3つ紹介します。

約2,500L浄水できる携帯用フィルター

登山などのアウトドア、予期せぬ事態に直面した時、重要になってくるのは飲料水の確保。レジャーにあたって、安全な水を確実に用意する備えは欠かせません。

そこでおすすめしたいのが、モンベルから新たに発売された｢ウォーターフィルター｣という携帯用の浄水器。この｢ウォーターフィルター｣は、そのままでは飲めない川の水や水溜まりの水を、安全な飲料水へと変えてしまうほどの非常に高い浄水能力を備えているんです。

使い方は次の通り。同じくモンベルから発売されているソフトタイプのボトル｢フレックス ウォーターパック｣を使って、川や水たまりから水をすくいます。

あとは、ボトルの開口部に｢ウォーターフィルター｣を取り付けて、そのまま口で軽くかみながら吸い込むだけ。内部のフィルターを通すことで、不純物や雑菌を除去し、安全な水として飲むことができます。

ペットボトルにも接続することができるため、専用ボトルを持っていない場合でも浄水可能になっていますよ。

元記事筆者が実際に使ってみたところ、そのままでは、生臭さを感じる川の水も、ほぼ無味無臭のクセのない水へと変えることができたとのこと。カートリッジの寿命も、交換目安は約2,500Lと長く、とりあえず用意しておくだけでも、アウトドアや非常時に、心強い存在となってくれます。

リーズナブルな圧縮バッグ

旅行やアウトドアの際、荷物はなるべくコンパクトにまとめたいもの。とはいえ、衣類などはどうしても嵩張ってしまいます。

そんな時に活躍してくれるのが、ダイソーの｢圧縮バッグ S（330円）｣。こちらは、衣類を手軽に圧縮できる便利な旅行グッズとなっています。

使い方はとってもカンタン。まずは、圧縮バッグについている上・中・下3カ所のファスナーをオープン。上下の2カ所は個別の収納スペースとなっているので、そこに衣類を収納したら、ファスナーを閉めます。あとは手で上から押さえながら、中央のファスナーをぐるりと閉じていくだけでOK。空気が抜けて嵩張っていた衣類があっという間に圧縮されます。

元記事筆者によると、大きさが4割ほどコンパクトになる印象があるようです。布団の圧縮袋のように掃除機などを使わなくていいのも、本製品のメリットと言えます。

リーズナブルに荷物を圧縮することができるというのは非常にありがたい。嵩張る衣類をスマートに収納できるだけで、荷造りがグッと楽になりそうです。

手のひらサイズにまとまる頼れるバックパック

ハードなレジャーや旅行では、衣類などをしまう大きなバッグとは別に、汎用性の高いアイテムを収納するサブバッグも必要になります。半日以上を共にすることも多いサブのカバンには、やはり快適さや堅牢性を求めたいところです。

こうした用途のバックパックとして、元記事筆者が選んだのは「ミステリーランチの｢IN & OUT 18｣。旅行や日帰りハイクなどにうってつけのパッカブルデイバッグである本製品、手のひらサイズにまとめることが可能ながら、その名の通り18Lの容量があります。小さくなってくれるため、キャリーケースなどにも忍ばせておきやすい仕様です。

パッカブルであると同時に、快適な背負い心地を実現している点も本製品の嬉しいポイント。チェストベルトが搭載されており、ショルダーパッドは柔らかなメッシュ地になっています。肩紐の快適さは背負い心地に直結するので、パッド部分がソフトなのは助かりますね。

収納はシンプルな1気室。背面側にハイドレーションが入るポケットがありますが、背面パッドはありません。PCなどをしまう場合は厚めのスリーブが必要になりそう。

生地が生地が薄すぎて不安になることもなく、かといってかさばるほどでもない。こうしたバランスの良さを誇るパッカブルなバックパック。旅行やアウトドアなどのレジャーでは、活躍するシーンが多そうです。

