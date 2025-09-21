さや香・新山、密着取材で見た“知られざる”石丸伸二氏の素顔 取材が生んだ思わぬ“誤解”も
ABEMAオリジナル番組『ドーピングトーキング』（毎週土曜 後10：00※全8回）が20日に放送され、お笑いコンビ・さや香の新山が密着取材で見た政治家・石丸伸二氏の素顔を明かした。
【写真】まるで深津絵里…さや香・新山の“女装”ショット
さや香・新山は、YouTubeでよく演説動画を観るなかで、そのトークスキルに惹かれたという政治家・石丸伸二氏に接触。都議選の告示日前日に行った密着取材を語った。朝から5〜6カ所を回るハードスケジュールに同行したそうで、「控室とかがなくて、路上で普通に演説を待機してるんですよ」「選挙カーが“とちってる”っていう理由で遅れたりして（笑）」とリアルな現場をテンポよく語る新山にスタジオは爆笑となった。
一方演説本番では、石丸氏が一つのテーマを短く説明する演説スタイルを展開していたそうで、通行人が足を止めやすいよう工夫されたその戦略に新山は「やっぱりトークスキルがすごい！」と感心したことを語った。
また新山はそのまま選挙カーにも同乗。車内でインタビューを行うと、新山は「普段あまりお笑いは見ない」という石丸氏が、好きな芸人として「粗品さん」の名前を挙げていたことを報告。さらに「“電蟹”（粗品の単独ライブ）もみてる」「ゲーム配信も大好き」と語っていたと明かし、粗品は「ほんま!?」とびっくり。石丸氏のフランクな一面に、スタジオは驚きに包まれた。
そんななかで、密着取材中にハプニングも。演説を聴いていた新山に名刺を差し出した人物が、なんとスポーツ誌の記者で、「政界進出を考えてるんですか？」と質問される事態に。石丸氏の後ろで何度もカメラに映り込み、選挙カーにも同乗、さらに体験として選挙カーの上で“一言挨拶をする”という流れもあり、当日ネットでも「さや香やん！」「新山やん！」と騒がれていたという新山。これに新山は「違います違います！」「立候補とか自分が出るってことには絶対にないです」と全力で否定し、「このOAを早めてもらえませんか？仕事で行っていたって早く出してほしいんです！」と番組製作陣へ強くアピール。“ドーピング”が思わぬ誤解を呼ぶ展開となった。
同番組は「日常では絶対に行くことがない場所」や「絶対に交わらない人」のもとへ向かい、刺激的でスリリングな体験をしてきた芸人たちが、ユーモアを交えつつ珠玉のエピソードトークを披露するトークバラエティ。本番組で披露するエピソードトークは、“ドーピングトーキングのためだけ”に用意した、すべて初おろしのトークとなる。霜降り明星・粗品が、芸人たちの刺激的な体験談に耳を傾ける。
