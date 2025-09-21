【ロンドン＝工藤武人、パリ＝上地洋実】英ＢＢＣは２０日、英国のスターマー首相が２１日、パレスチナの国家承認を発表すると報じた。

承認すれば先進７か国（Ｇ７）としては初めてとなる。パレスチナ自治区ガザへの攻撃を続けるイスラエルへの圧力を強める。

英国は７月末、ガザでの飢餓深刻化を受け、イスラエルがイスラム主義組織ハマスとの停戦に応じ、ガザの人道危機の打開策を講じなければ、国家承認に踏み切る方針を表明していた。イスラエルはガザへの攻撃の手を緩めず、人道状況は悪化していることから、国家承認を決断したようだ。

国家承認と同時に、ハマスをパレスチナ統治に関与させない姿勢も強調し、イスラエルや国家承認に反対している米国に一定の配慮も示すとみられる。

ポルトガルも２１日、パレスチナを国家承認すると発表する。２２日には米ニューヨークで、イスラエルと将来のパレスチナ国家の共存を目指す「２国家解決」に関する首脳級会合が開かれる。Ｇ７ではフランスやカナダが国家承認する意向を表明する一方、日本は国家承認を見送る方針を明らかにしている。世界では約１５０か国がパレスチナを国家承認している。