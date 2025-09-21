¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡õA¤§! group¡¢2ÁÈ¤Ç¤Î¥í¥±¤Ë´¶³´¡Ö¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ëµ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×Ìó1¥ö·îÎý½¬¤Ç¶¯¹ë¹»¤È¡ÈÄ¶¹çÂÎ¡É¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/21¡Û¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÈA¤§! group¤Î2ÁÈ¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÊÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ë¼Â¸³¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¤Ê¤Ë¤ï¡ßA¤§!¤ÎÄ¶¹çÂÎ¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡Ù¤¬¡¢23Æü¤è¤ë10»þ¤è¤êÊüÁ÷¡£½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¥Þ¡¼¥Á¥ó¥°¥Ð¥ó¥É¤Î¡ÈÄ¶¹çÂÎ¡É¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢Æ©¤±°áÁõ¤ÇÈ´·²¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÈA¤§! group¤Î2ÁÈ¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢ËÜÍè¤Ï¸ò¤ï¤é¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ¡È¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Æ±ÈÖÁÈ¡£¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÈA¤§! group¤¬2¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë°µ´¬¤Î¡ÈÄ¶¹çÂÎ¡É¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
À¾ÈªÂç¸ã¡¦ÂçÀ¾Î®À±¡¦¹â¶¶¶³Ê¿¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¡¢ÀµÌçÎÉµ¬¡¦¾®Åç·ò¡¦º´Ìî¾½ºÈ¡ÊA¤§! group¡Ë¤Î6¿Í¤Ï¡¢²»³Ú¤Ë¤Î¤»¤Æ¥À¥ó¥¹¤È¶¦¤ËºîÉÊ¤ò½ñ¤¾å¤²¤ë¡Ö½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤È¡Ö¥Þ¡¼¥Á¥ó¥°¥Ð¥ó¥É¡×¤Î¡ÈÄ¶¹çÂÎ¡É¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÄ©Àï¡£½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¹Ã»Ò±àÁ´¹ñÂç²ñÍ¥¾¡¹»¤È¥Þ¡¼¥Á¥ó¥°¥Ð¥ó¥ÉÁ´¹ñÂç²ñ¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¹»¤È¤¤¤¦¶¯¹ë¹»¤È¶¦¤Ë¡¢µæ¶Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¡£
À¾Èª¤È¾®Åç¤Ï¥Þ¡¼¥Á¥ó¥°¥Ð¥ó¥É¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¡¢º´Ìî¤Ï½Å¤µ16kg¤ÎÂÀ¸Ý¤òÂÎ¤Ë¤«¤±¤ÆÁÕ¤Ç¤ë¥Æ¥Ê¡¼¥É¥é¥à¤òÃ´Åö¡£À¾Èª¤È¾®Åç¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥°·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢·Ú¡¹¤È´ðÁÃ¤ÎÆ°¤¤ò¤³¤Ê¤¹¡£À¾Èª¤¬¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡ª¡×¤ÈÆÀ°Õ¤²¤Ë¤Ê¤ë°ìËë¤â¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤Æ°¤¤Ë¶ì¤·¤à¤³¤È¤Ë¡£²»ÂçÂ´¤Îº´Ìî¤Ï¡¢¤½¤Î¥É¥é¥à¤ÎÏÓÁ°¤Ï³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¤¿¤¿¤Êý¤ä16kg¤È¤¤¤¦½Å¤µ¤Ë»Í¶ìÈ¬¶ì¡£
°ìÊý¡¢ÂçÀ¾¡¢¹â¶¶¡¢ÀµÌç¤Ï½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÃ´Åö¡£ÂÎÁ´ÂÎ¤ò»È¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢É½¾ð¤âÂç»ö¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Îý½¬¤Ç¤Ï¸ÜÌä¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¥·¥Ó¥¢¤Ê¥À¥á½Ð¤·¤â¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡ª100ÅÀ¡ª¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤µ¤ì¡¢°Õ³°¤ÊºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡£¤½¤·¤Æ¡¢Î¾¹»¤Î²ÆµÙ¤ß¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤Î¹çÆ±Îý½¬¤Ë²Ã¤¨¡¢6¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¼«¼çÎý¤ò¼Â»Ü¡£Îý½¬´ü´Ö¤Ï¡¢Ìó1¥ö·î´Ö¡£ËÜÈÖÅöÆü¡¢¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤â¸«¼é¤ëÃæ¤Ç°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
ËÜÈÖ¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¥Þ¡¼¥Á¥ó¥°¥Ð¥ó¥É¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¤òÃ´Åö¤·¤¿À¾Èª¡¦¾®Åç¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥Á¥ó¥°¥Ð¥ó¥ÉÈÉ¤È¤·¤ÆA¤§! group¤Î¤ª2¿Í¡Ê¾®Åç¡¦º´Ìî¡Ë¤È°ì½ï¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤É¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Î¥í¥±¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤ä¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»×¤Ã¤Æ¤¿ÄÌ¤ê2¿Í¤È°ì½ï¤Ê¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¤ª2¿Í¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÎÏ¤È¤¤¤¦¤«¡¢½ÀÆðÀ¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡È¤¹¤²¤§¡ª¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÈA¤§! group¤Î¶õµ¤´¶¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ°ì½ï¤Ë¥í¥±¤Ç¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤È¤â¤´°ì½ï¤·¤Æ¡¢3Ç¯´Ö¤·¤«¤Ê¤¤¹â¹»À¸³è¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÂç»ö¤Ê»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤Á¤â¤Á¤ã¤ó¤È¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÀÄ½Õ¤Î1¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀ¾Èª¡Ë¡¢¡Öº£²ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡ª¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤¿¤ê¡¢¶õ¤»þ´Ö¤ËÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤È¹Ô¤¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¹â¹»À¸¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¹¤®¤Æ¡ªËÍ¤â³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤êÀÚ¤ì¤¿¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡È¹çÂÎ¡É¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ê¾®Åç¡Ë¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
Â³¤±¤Æ¡¢Æ±¤¸¤¯¥Þ¡¼¥Á¥ó¥°¥Ð¥ó¥É¤Ç¡¢¥Æ¥Ê¡¼¥É¥é¥à¤òÃ´Åö¤·¤¿º´Ìî¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÈA¤§! group¤Î¥í¥±¡¢³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡Ø¤Ê¤Ë¤ï¤«¤éA¤§! É÷¿á¤«¤»¤Þ¤¹¡ª¡Ù¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÈA¤§! group¤Ë¤è¤ë¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡¦2019Ç¯11·î¡Á2021Ç¯3·î¥«¥ó¥Æ¥ì¤Ç¥í¡¼¥«¥ëÊüÁ÷¡Ë¤Î»þ¤Î¶õµ¤´¶¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤ÎÈÖÁÈ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ä¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ëµ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤´ë²è¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ÎÇ®ÎÌ¤ËÉé¤±¤Ø¤ó¤è¤¦¤ËÀº°ìÇÕ¤ä¤ê¿Ô¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÃ´Åö¤·¤¿ÂçÀ¾¤Ï¡Öº£²ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢½ñÆ»¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤¿¤À¤¤ì¤¤¤Ë½ñ¤¯¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¤Î¤»¤Ê¤¬¤é¡¢²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¡¢¼ÜÆâ¤Ë´°À®¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤¬»×¤¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹þ¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²ÚÎï¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÂº·É¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤óµÛ¼ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³§¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸Ç®ÎÌ¤Ç¼è¤êÁÈ¤á¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£Â³¤±¤Æ¡¢¹â¶¶¤â¡Ö½ñÆ»¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¡ÊÂçÀ¾¡ËÎ®À±¤ÈÀµÌç¤¯¤ó¤È¤º¤Ã¤È°ì½ï¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀµÌç¤¯¤ó¤¬¤·¤Ã¤«¤ê»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Î®À±¤â¤¹¤´¤¯Íê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÀµÌç¤Ï¡Öº£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î³§¤µ¤ó¤â¤â¤Á¤í¤ó¤ä¤±¤É¡¢A¤§! group¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¹¤´¤¯¸Ø¤é¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤È¹çÂÎ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÀ¸ÅÌ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤ª»Å»ö¤ËÄÌ¤º¤ë¡¢¥Ï¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£È¯¸«¤ÈÊÙ¶¯¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡£³ØÀ¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤«¤é³Ø¤Ö¤â¤Î¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£µ»½Ñ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥Ô¥å¥¢¤Ë1¤Ä¤Î¤³¤È¤ËÂÇ¤Á¹þ¤á¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤Ã¤¿¤·¡¢°ì½ï¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Îºâ»º¤Ç¤¹¡×¤È´¶³´¿¼¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
