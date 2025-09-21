BUDDiiS、2大重大発表 ソニーミュージックレーベルズと契約&全国ホールツアー開催
【モデルプレス＝2025/09/21】9人組ダンスボーカルグループBUDDiiSが、9月21日に開催した「BUDDiiS vol.10 - COSMiiC -」横浜アリーナ公演にて、2大重大発表を解禁した。
【写真】EBiDAN“リアル兄弟”が映画共演
グループ史上最大規模のアリーナツアーを開催している中、横浜アリーナ公演のアンコールにて最初に解禁されたのは「ソニー・ミュージックレーベルズとの契約」の発表。2026年よりソニー・ミュージックレーベルズとタッグを組み、グループの勢いを更に加速させることをバディ（ファンの呼称）に約束するものだ。
2つ目に解禁されたのは、2026年春の全国ホールツアーの開催。約2年ぶりとなる全国を廻るホールツアーは、北海道・宮城・千葉・神奈川・愛知・滋賀・大阪・兵庫・福岡の9都市での開催となる。
今年で5周年を迎え、個人としてもグループとしてもより成長し、勢いの止まらないBUDDiiSがこれからさらに飛躍する未来を感じさせた。（modelpress編集部）
【千葉】
2月27日（金）市川市文化会館
【愛知】
3月1日（日）愛知県芸術劇場
【宮城】
3月22日（日）東京エレクトロンホール宮城
【滋賀】
3月28日（土）びわ湖ホール 大ホール
【大阪】
3月29日（日）フェスティバルホール
【北海道】
4月12日（日）カナモトホール
【神奈川】
4月29日（水祝）パシフィコ横浜国立大ホール
【福岡】
5月2日（土）福岡サンパレス
【兵庫】
5月4日（月祝）神戸国際会館こくさいホール
【Not Sponsored 記事】
