「ぼろぼろ靴」はもう卒業！【GU】秋本番前にゲットしたい♡「おしゃれシューズ」

洋服はバシッときまったけど、靴は手入れが行き届いていない……。というチグハグコーデになってない？ 秋本番を前に「ぼろぼろ靴」はもう卒業！ 今回は【GU（ジーユー）】から登場した「おしゃれシューズ」を紹介します。プラスワンで新鮮になるバレエスニーカー、お値段以上に高見えするメリージェーンがラインナップ。足元からグッとこなれ感がアップするシューズなので、ぜひお見逃しなく。

スニーカーソールとバレエシューズをMIXしたイマドキデザイン

【GU】「レースアップバレエスニーカー」\2,990（税込）

秋のカジュアルコーデを一新するなら「レースアップバレエスニーカー」はマストでチェック。バレエシューズにスニーカーソールを取り入れた、トレンド感抜群のデザインが魅力。光沢感のある素材とスウェード調素材のコンビ使いが、シンプルコーデのアクセントとなってくれます。今季流行中のスポーツミックスや、バレエコアファッションにもぴったりの1足です。

レースアップディテールでほんのり可愛げを演出

カラーはグレー・ブラック・ダークブラウンの3色展開。こちらのグレーは、ツヤ感素材でシルバーにも見える華やかなカラーです。ゆるっとした赤のフランネルシャツに白のパラシュートパンツを合わせた、秋らしさ満点のカジュアルコーデ。メンズライク感強めのスタイリングも、シューズのレースアップディテールが効いてほんのり可愛げを演出できます。

モード感と華やかさを兼備したスタッズメリージェーン

【GU】「スタッズメリージェーンシューズ + E」\1,490（税込・セール価格）

丸みのあるフォルムに立体的なスタッズをあしらい、モード感と華やかさを両立したメリージェーンシューズ。カラーはレザー調素材で高見えするブラック、存在感抜群のシルバーの2色をラインナップ。調節可能なストラップでフィット感も期待大。歩きやすさもデザイン性も兼ね備えた、休日のカジュアルスタイルやお出かけコーデにぴったりの最旬シューズです。

甘さにスパイスを効かせる秋の大人フェミニン

ふわふわのプルオーバーにシアートップス、ミニスカートを合わせたイマドキのガーリーコーデ。丸みのあるスタッズシューズが足元にアクセントを添え、可愛らしいピンクの雰囲気をスパイシーにアップデート。優しい素材感のトップスとミニスカの軽やかなシルエットも、黒のレザー調素材シューズでピリッと引き締め。柔らかさとシャープさのバランスが映える、大人フェミニンが完成します。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

writer：小沢 鳴子