モスバーガーの秋限定さつまいもメニューに感動！　『おさつボール』＆『シェイク』を実食レポート

秋といえば、さつまいも。モスバーガーから期間限定で「熱々おさつボール」と「まぜるシェイク さつまいも 〜北海道産 紅はるか〜」が今年も登場したということで、さっそく両方買いに行ってきました。

おさつボールは、昨年85万食も売れたという話題のスイーツです。昨年は食べそこねてしまったのですが、今年は逃しませんでした！

「熱々おさつボール」は、台湾の屋台でおなじみの「QQボール」をモチーフにしたスイーツとのこと。以前、台湾で本場のQQボールを食べたことがあるので、どこまで再現できているのか気になっていました。５個入りもありましたが、今回は3個入りをチョイス。





中から、黄金色のさつまいもあんが顔を出しました。この瞬間がまるで、焼きいもを割ったときみたいでちょっとテンション上がります。



食べてみると、まさに台湾で食べたQQボールそのもの！ サクッと揚がった表面と、もっちりした生地のコントラストが絶妙です。中のさつまいもあんは徳島県産「なると金時」を使っているそうで、ホクホクした食感とやさしい甘さがたまりません。

3個入りだったので、最後のひとつは少し時間を置いてから食べることに。食べてみると、冷めた状態でも生地のもっちり感はそのまま。あんの甘さが、冷めることで際立ちます。持ち帰って家でゆっくり食べるのもありですね。

見た目のかわいさ、食感の楽しさ、ちょうどいい甘さ。どれをとっても大満足のスイーツでした。台湾に行ったことがない人でも、本場の屋台スイーツの雰囲気を味わえるのではないでしょうか。

昨年大ヒットした理由がよくわかります。期間限定ということなので、さつまいも好きな人も、台湾スイーツ好きな人も、一度は試してみる価値ありです。

一緒に注文した「まぜるシェイク さつまいも 〜北海道産 紅はるか〜」も、これがまたいい。

北海道産「紅はるか」を使ったさつまいもソースとバニラシェイクを混ぜながら飲むスタイルで、上から見るとソースが黄金色に輝いていて、秋っぽい見た目がいい感じ。

ストローで混ぜると、優しいクリーム色に変化しました。飲んでみると、ねっとりとした紅はるかの濃厚な甘みがしっかり感じられます。

アルゼンチン産の塩・パタゴニアソルトが隠し味になっているそうで、甘さにコクがあって、あっという間に飲み干してしまいました。

モスバーガーの秋限定、やっぱり最高でした。



（文＝minto）