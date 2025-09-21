風間俊介×庄司浩平『40までにしたい10のこと』最終回 幸せな“濃厚キス”にネット歓喜「最高すぎた!!」「想定したより何回も」【ネタバレあり】
俳優の風間俊介が主演するテレビ東京ドラマ24『40までにしたい10のこと』の最終回となる第12話が、19日に放送された。以下、ネタバレ含みます。
【場面カット】同じベッドで寝る慶司（庄司浩平）の寝顔を見つめる雀（風間俊介）
原作は、累計発行部数75万部を超え、BLアワード2024総合コミック部門で1位などBL業界に新たな旋風を巻き起こした、マミタ氏による同名漫画（月刊マガジンビーボーイ連載／リブレ刊）。年齢、性別の垣根を越えた大人のオフィスラブストーリーを連続ドラマ化。本作の主人公で、10年以上恋人なし・会社と家を往復するだけの毎日を送る枯れたアラフォー男子・十条雀を風間、相手役として雀に密かに思いを寄せる高身長でクールなアラサー部下・田中慶司を庄司浩平が演じた。
リストの期限、すなわち雀の40歳の誕生日まで残された時間はあと1日。慶司に対してそっけない態度をとり、意識的に距離を取り続ける雀。そして迎えた誕生日当日のクリスマス・イブ。リストを削除しようとした瞬間、雀の胸にこみ上げたのは、慶司へのあふれる想いだった。
自宅を飛び出し、駆けていく雀。慶司を見つけ、大声で呼び止める。対面した2人。雀は「お前がちゃんと向き合おうとしてくれたのに、俺がずっと逃げてたから…」と切り出し「もうお前なしじゃだめなんだよ。俺はお前を連れて帰りたい」と打ち明ける。その告白を聞いた慶司は雀を抱き寄せる。2人はお互いに泣きながら、仲直りを果たした。
そして、雀の家で改めて誕生日を祝う。そこで2人はキスを交わす。軽いキスから唇を食む深いキスへと愛し合う。翌日も同じベッドで休んだ2人。先に起きた雀が慶司のこめかみに唇を当てる。
そして、最後は2人で仲良くパフェを食べる場面で幕を閉じた。
視聴者は最終回のキスシーンに歓喜。「あんなにも幸せなキスシーン初めて見た……」「最終回キスシーンの大盤振る舞いありがとうございました」「キスシーン最高すぎた!!」「想定したより何回もキスしてる」などの声が集まった。
また「とりあえず最終回、多幸感すごい」「最終回やはり神回すぎる、、、!!!」「最終回わけわからんほど号泣しすぎて喉カッスカス」「最終回、泣いちゃったわ…よかった…」「最高のクライマックスをありがとう……」など最終回への感想が多数寄せられた。
なお、TVerで見逃し配信中。
