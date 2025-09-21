吉瀬美智子、身に起こった「怖すぎる出来事」を告白 ファンからは「ヤバイ」「恐ろしいなぁ」の声
俳優の吉瀬美智子（50）が21日、自身のインスタグラムを更新。「本当に心臓に悪い・・」と、身に起こった「怖すぎる出来事」を明かした。
【写真】「怖すぎる出来事」を告白した吉瀬美智子
吉瀬は「きのう、ご飯会を完全に忘れてしまった」と告白。「友達の子どもたちと一緒にビーズアクセ作ったり、餃子焼いたり、夕飯は手巻き寿司！なんて飲みながら作っている所にLINEと着信！『みち、どうした？』OMG〜」と知人との予定を完全に忘れていたそうで、「思い込みって本当に怖い！前日に連絡取り合う、大切ですね〜」とつづった。
投稿では3ショットをアップし、食事会を楽しんだようだが、「仕事だったらと思うと怖すぎる出来事でした・・・」と伝えた。
これに対し、コメント欄には「たまにはそういうこともあるでしょう」「忙しいとありますよね」「しかし、それからの行動力ヤバイですね」「仕事やったら…恐ろしいなぁ…」などの声が寄せられている。
