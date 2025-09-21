YouTubeに投稿されたのは、ワンコのために新しいベッドを購入した時の様子です。ワンコは新しいベッドに不満があるようで、なかなか使ってくれなかったのですが…？

投稿は記事執筆時点で3万回再生を突破し、ワンコの予想外の行動に「可愛くて癒される」「笑ってしまった」「なんだかんだ気に入ってるw」といった声が寄せられています。

【動画：犬が新しいベッドを使わないので『座って匂いを付けた』結果→お留守中に…家族が目撃した『まさかの行動』】

ワンコは新しいベッドに不満あり？

柴犬の「おにぎり」くんのベッドが小さめで、寝ている時に手足がはみ出てしまっていることがあるため、飼い主さんは新しいベッドを買ってあげたそうです。

今まで愛用していたベッドとデザインは同じで、サイズが大きくなっただけなので、きっとおにぎりくんも気に入ってくれるはず。…と思いきや、おにぎりくんは新しいベッドを見ても喜ばず、すぐに梱包用のビニール袋で遊び始めてしまったとか。

飼い主さんはとりあえず新しいベッドをケージの中に入れて、おにぎりくんが使ってくれるかどうか様子を見ることに。しばらくするとおにぎりくんは眠くなり、ケージの前へ。しかし一向にケージの中に入ろうとせず、お座りして何か言いたげにじーっとベッドを見つめていたそう。

飼い主さんが「眠たいんやろ？入りな」と声をかけると、おにぎりくんは渋々ケージの中に入ったものの、ベッドではなくトイレで眠り始めてしまったとか。どうやら新しいベッドは、気に入ってもらえなかったようです…。

お留守番中の可愛すぎる行動

翌日以降、飼い主さんは毎日新しいベッドに座り、自分の匂いをつけるという作戦を実行。そして作戦開始から数日後、ご家族からおにぎりくんが新しいベッドで寝ているという目撃情報が寄せられたそう。

なんとおにぎりくんは飼い主さんの留守中に、こっそり新しいベッドを使っていたのです。

ご家族が撮影した写真には、おにぎりくんがベッドでくつろぎながら、ちょっぴり気まずそうにしている姿が写っていたとか。

おそらく大好きな飼い主さんの匂いがベッドについたことで、「使ってみたいな～」という気持ちになったものの、「でも最初に不満そうな態度をとっちゃったから、今さら堂々と使うのは恥ずかしいな…」とためらいを覚え、お留守番中にこっそり使ってみることにしたのでしょう。可愛すぎる行動に、思わず笑ってしまいます。

すっかりベッドがお気に入りに！

その後も、飼い主さんが見ていない時にだけ、こっそりベッドを使い続けていたというおにぎりくん。ある日、ついに飼い主さんが見守る中、ためらいながらベッドに乗ったそう。

そして「初めてこのベッドで寝るわ～」と言わんばかりの態度で匂いをチェックし、お手々で掘って寝床を整えてから眠り始めたといいます。

なぜか大きなベッドの端に寄り、小さくなって寝ていたおにぎりくんですが、翌朝様子を見に行くと…。なんと大胆にお腹を見せて、ベッドからはみ出すほどダイナミックな寝相で爆睡していたとか。最終的にリラックスしすぎな寝姿を披露するほど、新しいベッドがお気に入りになったおにぎりくんなのでした。

この投稿には「ママさんがいない所で使っていたのに笑ってしまいました」「眠気を我慢したり、トイレに寝たり、ママさんに内緒で使用してみたり、キュンキュンが止まりません」「飼い主さんの匂いがついてると安心するんですかね」「寝相に爆笑。何はともあれ、使ってくれるようになって嬉しいですね」といったコメントが寄せられています。

おにぎりくんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「柴犬おにぎりくん」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「柴犬おにぎりくん」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。