ÉÔ¿¶¤ÎÀé²ìÞæÂç¤Ï¼«¤é¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤Ë¡ÖÄÉ»î¡×¤òÁªÂò¡¡¥Þ¥¤¥Ê¡¼Àï½ªÎ»¤Ë¤è¤êÂÇ¼ÔÁê¼ê¤Î¼ÂÀï·Á¼°ÅÐÈÄ¤ÇÄ´À°¤Ø

Àé²ì¤Î´°Á´Éüµ¢¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë(C)Getty Images
¡¡ÉÔ¿¶¤Ë¤è¤ê»±²¼3A¥·¥é¥¥å¡¼¥¹¤Ç¤ÎºÆÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÀé²ìÞæÂç¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢Á°¤Ë¼«¤é¤Ë¡ÖÄÉ»î¡×¤ò²Ý¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ØESPN¡ÙÅÅ»ÒÈÇ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Àé²ì¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö18Æü¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼ºÆÄ´À°¸å2ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥Ï¥¤¥Ð¥ì¡¼Àï¤ËÀèÈ¯¡£3²ó2¡¿3¤ò6°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¡¢4Ã¥»°¿¶¤ÇÇÔÀïÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ë¡¼¥ë¾å¤Ï20Æü¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤¬²ÄÇ½¤À¤¬¡¢Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡ÖÍýÁÛÅª¤Ê20Æü¤«¤é¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤È¤¤¤¦¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ïµ¯¤³¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûºã¤¨¤ï¤¿¤ë¡È¥´¡¼¥¹¥È¥Õ¥©¡¼¥¯¡É¡¡ÊÆÅêµåÊ¬ÀÏ²È¤â·ã¾Þ¤·¤¿Àé²ìÞæÂç¤Î°µ´¬Ã¥»°¿¶¥·¥ç¡¼
¡Ö¥»¥ó¥¬¤Ï18Æü¤ÎÅÐÈÄÍâÆü¡¢µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ø¤ÎÅÅÏÃ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÇÅÐÈÄ¤¹¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£·ò¹¯¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¤À¡×
¡¡3A¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï21Æü¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£¸ø¼°Àï¤Ç¤ÎÅÐÈÄµ¡²ñ¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Àé²ì¤Ï22Æü¤«23Æü¤Ë¡¢ÂÇ¼Ô¤È¼ÂÀï·Á¼°¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¥é¥¤¥ÖBP¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤Î²þÁ±¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Àé²ì¤¬¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÅª¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤ÎÄ´À°¤ò´õË¾¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£ºòÇ¯¡¢±¦¸ª¤Î¾õÂÖ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¸å¡¢¥·¡¼¥º¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÃÙ¤é¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤Î²þÁ±¤ò±¦ÏÓ¤¬µá¤á¤ÆÄ´À°ÅÐÈÄ¤ò½Å¤Í¤¿¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î´Ö¤Ëº¸¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤òÄË¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÀïÎóÉüµ¢¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»´ÖºÝ¤Þ¤Ç¤º¤ì¹þ¤ó¤À¡£
¡¡º£µ¨¤Ï6·î12Æü¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÀï¤Ç±¦ÂÀ¤â¤âÎ¢¤òÄË¤á¤ÆÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·»ÙÇÛÅª¤ÊÅêµå¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»þÅÀ¤Ç13»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ73²ó2¡¿3¤òÅê¤²¤Æ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.47¡£¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿¤é¤È¥ê¡¼¥°ËÉ¸æÎ¨Áè¤¤¤ò±é¤¸¡¢°ì»þ¤Ï¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä½Ö´Ö¤µ¤¨¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö·ò¹¯ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Èà¤Ï100¡ó¸µµ¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÌäÂê¤«¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¤«¡¢Èà¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢²æ¡¹¤â½õ¤±¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥á¥ó¥É¡¼¥µ´ÆÆÄ¤Ï¡ØESPN¡Ù¤Î¼èºà¤Ë¶ì½Â¤ÎÉ½¾ð¤ÇÅú¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð·÷Æâ¤ò¿Ê¤ß¡¢°ì»þ¤ÎÉÔ¿¶¤ÏÃ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ø¡¢Àé²ì¤¬ËÜÍè¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼è¤êÌá¤»¤Ð¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÀÚ¤ê»¥¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï³Î¤«¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ª¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤ë¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤Î´Ö¤Ë¡¢Àé²ì¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ö¤Ã¤Ä¤±Éüµ¢¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢ºòÇ¯¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤È¡¢·×3ÅÙ¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Èë¤á¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¹â¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¥á¥Ã¥Ä¼óÇ¾¿Ø¤âÄü¤á¤¤ì¤º¡¢¤®¤ê¤®¤ê¤Þ¤Ç¸«¶Ë¤á¤¬Â³¤¤½¤¦¤À¡£
