¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Û¡Ö¥ê¥ì¡¼»ø¡×Í½Áª¤ÈÆ±¤¸¾®ÃÓ¡½ÌøÅÄ¡½¶ÍÀ¸¡½±Âô¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×³«»Ï¡¡ÃË»Ò£´£°£°£Í¥ê¥ì¡¼
¢¡À¤³¦Î¦¾å¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê£²£±Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡º£Âç²ñ¤ÎºÇ½ª¼ïÌÜÃË»Ò£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼·è¾¡¡Ê¸á¸å£¹»þ£²£°Ê¬¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï£³Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡£²£°Æü¤ÎÍ½Áª£²ÁÈ¤Ç£³£¸ÉÃ£°£·¤Î£²ÁÈ£³Ãå¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¾®ÃÓÍ´µ®¡Ê½»Í§ÅÅ¹©¡Ë¡¢ÌøÅÄÂçµ±¡ÊÅìÍÎÂç¡Ë¡¢¶ÍÀ¸¾Í½¨¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¡¢±ÂôÈô±©¡Ê£Ê£Á£Ì¡Ë¤ÎÍ½Áª½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢£··î¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡Ê¹Åç¡Ë¤Ç£±£°ÉÃ£°£°¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤·¤¿£±£¶ºÐ¤ÎÀ¶¿å¶õÄ·¡Ê¤½¤é¤È¡¢ÀÐÀî¡¦À±ÎÇ¹â£²Ç¯¡Ë¤é¤¬¸á¸å£µ»þ£³£°Ê¬¤Ë¥¦¥ª¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¥¨¥ê¥¢¤Î¿¥ÅÄ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£
¡¡¸á¸å£¶»þ£±£°Ê¬¤«¤é¡¢Ç®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬ÀÅ¤«¤Ë¸«¼é¤ëÃæ¡Ö¥ê¥ì¡¼»ø¡×¤Ï¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡¡Í½Áª¤ÈÆ±¤¸¤¯¾®ÃÓ¡½ÌøÅÄ¡½¶ÍÀ¸¡½±Âô¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êÁö¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥È¥ó¥Ñ¥¹¤ÎÎý½¬¤ò»Ï¤á¤¿¡££´¿Í¤Î¸å¤í¤Ë¡¢¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥Ï¥¡¼¥à¡ÊÅì¥ì¡Ë¤äÀ¶¿å¤é¤¬£´¿Í¤ò¸«¼é¤ë¤è¤¦¤ËÁö¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÏÌÀ¤ë¤¯¡¢¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ø¤Î½àÈ÷¤òÃå¡¹¤È¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÎÃË»Ò£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¸õÊä¤¬£±£±¿Í¡£ÍÍ¡¹¤ÊÆÃÄ¹¤ò»ý¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£ÆüËÜµÏ¿¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤À¤Ã¤¿£±£¹Ç¯¥É¡¼¥ÏÀ¤³¦Î¦¾å¤Î·è¾¡¤Ç½Ð¤·¤¿£³£·ÉÃ£´£³¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â£°ÉÃ£±£³Â®¤¤£³£·ÉÃ£³£°¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤ÆÁ´°÷¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·è¾¡¤Ç¤ÎÃ£À®¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÏÃË»Ò£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¶ÍÀ¸¡¢¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¼éÍ´ÍÛ¡Ê¤â¤ê¡¦¤æ¤¦¤Ò¡¢ÂçÅìÂç¡Ë¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÍ½ÁªÇÔÂà¡££²£°£±£µÇ¯ËÌµþÂç²ñ°ÊÍè¡¢£µÂç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜÀªÁ´°÷ÇÔÂà¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤ª²È·Ý¤È¤¹¤ë¥ê¥ì¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÅÁÅý¤Î¥Ð¥È¥ó¥Ñ¥¹¤¬¤µ¤¨¤Æ¡¢ÁÈ£³Ãå¡¢Á´ÂÎ£¶°Ì¤ÇÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØ¤Ç¤Ï£°£¸Ç¯ËÌµþÂç²ñ¡¢£±£¶Ç¯¥ê¥ªÂç²ñ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¡¢À¤³¦Î¦¾å¤Ç¤Ï£±£·Ç¯¥í¥ó¥É¥óÂç²ñ¡¢£±£¹Ç¯¥É¡¼¥ÏÂç²ñ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¡¢À¤³¦Âç²ñ¤ÇÉ½¾´Âæ¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ·è¾¡¤Ç¥Ð¥È¥ó¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤é¤º¡¢£²£²Ç¯¥ª¥ì¥´¥óÀ¤³¦Î¦¾å¤ÏÍ½Áª¤Ç¼º³Ê¡¢£²£³Ç¯¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÀ¤³¦Î¦¾å¡¢ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ï¶¦¤Ë£µ°ÌÆþ¾Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼·è¾¡¤Ïº£Âç²ñ¤ÎºÇ½ª¼ïÌÜ¡£¶ÍÀ¸¤â¡Ö²áµîºÇ¹â¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤ë¥ê¥ì¡¼»ø¤¬¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÇºÇ¹â¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤ë¡£
¡¡¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ë¤Ï¥µ¥Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ìó£³¥¥íÎ¥¤ì¤¿¿¥ÅÄ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¥¨¥ê¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¿¥ÅÄ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÀµ¼°Ì¾¾Î¤Ï¡ÖÂå¡¹ÌÚ¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¡×¡££±£¹£²£¸Ç¯¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¸ÞÎØÃË»Ò»°ÃÊÄ·¤Ó¤ÇÆüËÜ¿Í½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¿¥ÅÄ´´Íº¤µ¤ó¤Î¶ÈÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¡Ö¿¥ÅÄ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡×¤Î°¦¾Î¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç²ñ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¡¦¿¥ÅÄÍµÆó¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£