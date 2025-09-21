大阪の笑いの魅力を世界へ発信する「OSAKA COMEDY FESTIVAL2025」が21日、最終日を迎え、「JAPAN’S GOT TALENT」の「SUPERSTARS LIVE」が開催された。

世界から一流パフォーマーが集結。そのMCを務めた平成ノブシコブシの吉村崇（45）はマジシャンのセロと“共演”した。トランプのマジックの際に、舞台上のセロと客席中段付近にいた吉村が一瞬で入れ替わるという離れ業が大成功。「楽しめました」と吉村は満足そうに話しながら「セロさんとコンビ？詳しくは言えないですけど、気がついたらここにいたんで。あれ（マジックのタネ）がなんだったかは言えないですよ。言ったらセロさんから“地球から消す”って言われてて」と笑いを誘った。

世界72カ国で親しまれているオーディション番組「GOT TALENT」。この日は各界のパフォーマーが1000人の観客を魅了した。ウエスP、ジェラードンがクロス引きなどいつもの持ちネタを披露して笑わせた。「アメリカズ・ゴット・タレント」で優勝経験のある“EBIKEN”こと蝦名健一はキレのあるダンスパフォーマンスを見せつけ、客席から大きな拍手を浴びた。

「ジャパンズゴットタレント」の初代チャンピオンで、ソプラノとテノールの声を使い分けるオペラ歌手のマリア・セレンの美しい両声ヴォーカルに、客席は驚きとため息の声が漏れた。「大阪の方の反応が早い。東京は上品だけど、大阪は“行くぞみ”たいなパワーを感じた」とマリア。「能の世阿弥の言葉で“いい演目、いい演者、いい観客がいて初めて舞台に花が咲く”というのがあります。舞台に花が咲いたのかなと思います」と公演のデキに目を細めていた。