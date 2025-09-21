「ベルリンマラソン」（２１日、ベルリン）

元青学大エースでプロランナーの太田蒼生（２３）＝ＧＭＯインターネットグループ＝は２時間１４分２秒で１８位だった。

太田は最初の５キロを１４分２６秒のハイペースで入り、日本人トップの９位で通過。１０キロも１１位で通過したが、ここからガクッとペースダウン。２５キロから３０キロまでは１６分３０秒かかるなど、苦しい走りとなった。

太田は青学大在学中に出場した今年３月の東京マラソンで初マラソンに挑戦。２５キロまで果敢に先頭集団についていったが、低体温症を発症し、３６キロで棄権。７月のゴールドコーストマラソンでは２時間８分３１秒で２位となっていた。

大会はパリ五輪６位入賞の赤崎暁（２７）＝九電工＝が自己ベスト２時間６分１５秒で日本人トップ、日本男子過去最高となる２位に入った。２８年ロサンゼルス五輪に向けたマラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）の参加標準記録（２時間６分３０秒）を突破した。浦野雄平（２７）＝富士通＝が２時間７分３５秒で５位に入った。

日本記録保持者の鈴木健吾（３０）＝富士通＝は２時間１４分５１秒で１９位だった。初マラソンだった相澤晃（２８）＝旭化成＝は２時間３５分５４秒で２５１位だった。