１０月に女子プロレス「マリーゴールド」を退団するＭＩＲＡＩ（２５）の極悪ユニット入りが浮上している。

２０日の新木場大会でＭＩＲＡＩは１０月１３日の東京・後楽園ホール大会を最後に同団体を退団することを電撃発表。ラストマッチではタッグパートナーの桜井麻衣と組み、極悪ユニット「ダークネス・レボリューション（ＤＲ）」の野崎渚＆ＣＨＩＡＫＩと対戦することが決まった。発表翌日の静岡・キラメッセぬまづ大会では青野未来、ビクトリア弓月、山岡聖怜と組み、ＤＲの野崎＆ＣＨＩＡＫＩ＆松井珠紗＆瀬戸レアと激突した。

これまで何度もＤＲに勧誘を受け断り続けてきたＭＩＲＡＩは、この日もＤＲのＴシャツを着せられそうになり、断固拒否。だが、場外乱闘でもみくちゃになっていると、ＤＲ軍が持ち込んだ台車に松井を乗せ、そのままコーナーポストにぶつける極悪をぶりを見せ、不敵な笑みを浮かべていた。

その後も諦めの悪いＤＲ軍から何度も極悪軍団入りを勧められたＭＩＲＡＩだったが、仲間の言葉で正気を取り戻し、青野と好連係を炸裂。最後は自軍の聖怜が瀬戸をジャーマンで沈め、３カウントを奪った。

試合後ＤＲ軍につかまったＭＩＲＡＩは、ＣＨＩＡＫＩからキスをプレゼントされると「ＤＲのみんなにチューされた…」と頬を赤らめた。

すると野崎から「我々ＤＲはＭＩＲＡＩのこと大好きだよ。でも、アンタだって我々ＤＲのことが大好きだろ？ だから今からでも遅くないんじゃない？ おいでよ？」と愛の告白をされた上に「１０月１３日、マリーゴールドのＭＩＲＡＩとしてのラストマッチ。今日以上に思う存分遊んであげるから、楽しみにしててよ」と宣戦布告されたＭＩＲＡＩは終始困惑した表情を浮かべていた。



その後、バックステージに現れたＭＩＲＡＩは「ＤＲはＭＩＲＡＩのこと好きだなってずっと思ってるんですけど、もしかしたらＭＩＲＡＩもＤＲのこと好きかもしれない…」と衝撃発言を繰り出す場面も。青野から「さっきチューされたから！ 惚れ薬を入れられたんだ！ 顔洗ってちゃんと目を覚ましてください」と必死の説得を受けたＭＩＲＡＩは「はい…顔洗いに行きます！」と言い残し、控室へ消えていった。