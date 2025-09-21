韓国屈指の“グラマラス女優”の甥っ子も絶句「オバさんは32歳にしか見えない!!」

女優キム・ヘスンの若々しい美貌について、キム・ヘスの甥っ子も認めたようだ。

【写真】キム・ヘス、隠しきれない“ボリューム感”

キム・ヘスは9月20日、自身のSNSに知人の子どもまたは甥が書いたと思われる日記帳を公開した。甥が「ヘスおばさんとの食事」という題で残した日記には、「2日前、キム・ヘスおばさんと一緒に食事をした」と始まり、キム・ヘスとの食事に関する感想が綴られていた。

甥は「ヘスおばさんがずっと僕に可愛いって言ってきて、ちょっと気恥ずかしかった」と率直に告白。続けて「ヘスおばさんは年齢が55歳なのに、まるで！本当に！32歳にしか見えなかった！」と、若々しい美貌を認める一文を残した。

さらに甥は「おばさんが僕を好きな分、僕もおばさんと仲良くなりたいし遊びたいけれど、僕はYouTubeに夢中で、会話どころか、パパやママとヘスおばさんの会話の声と食べる音しか聞こえなかった」と、子どもらしい率直さもにじませた。

キム・ヘスは今年2月からtvNドラマ『2番目のシグナル』の撮影を始め、最近クランクアップした。『2番目のシグナル』は2016年に放送され大人気を博した『シグナル』の続編で、編集作業を経て2026年に公開される予定だ。

(写真=キム・ヘスInstagram)

◇キム・ヘス プロフィール

1970年9月5日生まれ。韓国・釜山出身。中学3年生のときにCMモデルをはじめ、1986年に映画デビュー。以降、映画やドラマで数々の賞を受賞。1999年に主演したドラマ『グッキ』は、2006年に日本のNHK-BS2でも放映されたことも。主な出演作にドラマ『オフィスの女王』『シグナル』、映画『10人の泥棒たち』『コインロッカーの女』『修羅の華』『国家が破産する日』『ハイエナ −弁護士たちの生存ゲーム−』など。