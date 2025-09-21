SKY-HI¡¢¼þ°Ï¤Î½Ð»ºÁê¼¡¤®¡ÖÆ³¤«¤ì¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×·ëº§¡¦»Ò°é¤Æ¤Ø¤Î¹Í¤¨ÌÀ¤«¤¹
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/21¡ÛSKY-HI¡Ê¥¹¥«¥¤¥Ï¥¤¡Ë¤¬¡¢14ÆüÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖCHINTAI presents ¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å Chapter ¡ô0 ¡ÁTouch Your Heart¡Á¡×¡ÊTOKYO FM¡¿Ëè½µÆüÍË12»þ30Ê¬¡Á12»þ55Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ëº§¤È»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¿´Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSKY-HI¡¦BE:FIRST¤é¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ê¸Ó»Ñ
°ÊÁ°¤«¤é¸òÎ®¤Î¤¢¤ë¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¤ÈSKY-HI¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹Ãæ¤Ç¡¢SKY-HI¤Ï¡Ö¤¤ã¤ê¡¼¤Á¤ã¤ó¤«¤é¸«¤Æ¡¢²¶¤Ã¤Æ»Ò°é¤Æ¤È¤«¤Ç¤¤½¤¦¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤¤ã¤ê¡¼¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡Ö¤¿¤À¤·¡¢º£Ë»¤·¤¹¤®¤ë¤«¤é»Ò°é¤ÆÆñ¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤Ä¤Ä¡¢µÕ¤Ë¡Ö¶½Ì£¤¢¤ê¡©»Ò°é¤Æ¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£SKY-HI¤Ï¡Ö¤Þ¤¡¡¢¼ã´³¤Î¡Ä»Ò°é¤Æ¡¢·ëº§¡Ä¡×¤È¤ª¤º¤ª¤º¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
2023Ç¯3·î¤ËÇÐÍ¥¤ÎÍÕ»³¾©Ç·¤È·ëº§¤òÈ¯É½¡¢2024Ç¯10·î¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¤ÆÂè1»Ò¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¤ã¤ê¡¼¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«½Ð»º¤·¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¿Í¡×¤È¼«¿È¤Î»äÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢ºÆ¤Ó¡Ö·ëº§´êË¾¤È¤«½Ð¤Æ¤¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×¤ÈSKY-HI¤Ë¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢SKY-HI¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ë¤âµîÇ¯¤¹¤´¤¯¤Æ¡×¤È2024Ç¯¡¢¼þ°Ï¤Ë»Ò¶¡¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£
2024Ç¯¤Ë¤Ï¤¤ã¤ê¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦¥·¥ó¥¬¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ê¤ÉÃç¤ÎÎÉ¤¤½÷À¿Ø¤¬¼¡¡¹¤È»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖÆ³¤«¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤¤¬¡Ê¤·¤¿¡Ë¡×¤È¸ý¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¤¤ã¤ê¡¼¤¬¡¢»Ò°é¤Æ¤¬¡Ö¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¡×¤À¤È¸ì¤ë¤È¡Ö¤¿¤Þ¤ËÁÛÁü¤¹¤ë¤ï¤±¡£¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¸³è¤Ç»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¥Õ¥ë¥³¥ß¥Ã¥È¤Ç»Ò°é¤Æ¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ä¤·¤Æ¤â¤À¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¡×¤È24»þ´ÖµÙ¤ß¤¬¤Ê¤¤°é»ù¤¬¼«Ê¬¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤«¤È¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿Æ¤«¤é¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ã´³¤Î¥Þ¥ê¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤Æ¤Æ¡Ä¡Ø»Ò°é¤Æ¤ò¼êÅÁ¤¤¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¤»¤Ã¤Ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¤ã¤ê¡¼¤¬2024Ç¯11·î¤Ë½Ð»º¸å¡¢3¥ö·î¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤¬¥é¥¤¥ÖÉüµ¢¤Þ¤Ç1Ç¯¼å¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¥Þ¥¸¤¹¤²¡¼¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¾×·â¤À¤Ã¤¿¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
