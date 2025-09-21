お笑いコンビ「コットン」の西村真二（41）が21日までにコンビのYouTubeチャンネルを更新。お笑いコンビ「NON STYLE」の井上裕介（45）から言われて感激した言葉を振り返った。

先輩芸人らに「あの時芸人に言われて嬉しかった言葉」をお互いが明かしていく中で、西村が「まず僕がハッとしたやつ」として井上からの言葉を振り返った。

西村はアナウンサーから芸人に転身していることもあり「芸歴2年目くらいの時にイベントのMCをやることが多くて」と先輩が開催しているイベントなどのMCを務めることが多かった。あるイベントで「NON STYLE」がゲスト出演し、イベントが終了して壇上から降りる際に西村が「以上で全てのイベントは終了でございます。ではNON STYLEさん、ご降壇ください」と伝えた。

すると、この「ご降壇」という言葉に対して井上から「元々アナウンサーっていうのは凄い分かるんだけど、俺らに対して“ご降壇”って別にええで。逆に距離ができるから。“じゃあNON STYLEさん、もう降りてください”とかの方が。お前はそういう言葉を知ってるからこそ、使い分けた方がええんちゃう?」と、アナウンサーのキッチリした面と芸人としてのカジュアルさを使い分けることができるのは「お前しかできひん。お前だけが使い分けれる」と言われた。

この言葉に西村は「え…?ただのブサイクじゃねぇんだ…って」とイジりつつ、驚いたことを思い返した。これに相方・きょんから「ストレートだね。あんま…言っていいの?結構お世話になってるでしょ」と指摘され、「兄さん。僕はお世話になってる。その時ね、もう、ブス真っ只中の時。365日ポジティブカレンダー出している時に、兄さんに言ってもらって僕は“確かに…”って思った」と、自身のMCのスタイルを確立させるキッカケにもなったと感謝した。