◇MLB ドジャース7-5ジャイアンツ(日本時間21日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの大谷翔平選手はジャイアンツ戦の試合中、投手交代の合間に相手選手が集まる一幕がありました。

地区優勝目前となっているドジャースは、ワイルドカード争いへ負けられないジャイアンツとの同地区ライバル対決。

2点を追うドジャースの4回の攻撃では、マイケル・コンフォート選手がソロホームランを放ち、1点差へ。なおも2アウトから1番の大谷選手、2番のムーキー・ベッツ選手が連続四球で出塁。ここでジャイアンツは投手を交代します。

するとこの間にジャイアンツの遊撃手ウィリー・アダメズ選手ら内野陣が2塁へ進んだ大谷選手のもとへ。真剣勝負の合間に互いに談笑する様子をみせ、白い歯をのぞかせます。

SNSでもこのシーンに、「敵チームの方々と談笑してる大谷さん」「なんと和やかな表情」「何を話しているんだろう」「みんな喋りたいのかしら」「あの可愛い表情のやり取りは何だろ」と注目されました。

この回、フレディ・フリーマン選手のタイムリーで追いつくと、1点リードで迎えた6回には、大谷選手が53号ソロを記録。ナ・リーグトップであるフィリーズのカイル・シュワバー選手に並ぶ一発で、勝利に貢献しました。地区優勝へ、優勝マジックが「3」となっています。