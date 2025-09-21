池袋で「ガシャポンに超夢中展2025」開催決定！ 最新アイテムの展示や公式グッズを販売
バンダイのオリジナルカプセルトイブランド「ガシャポン」は、10月31日（金）〜11月2日（日）の期間、単独大型イベント「ガシャポンに超夢中展2025」 を、東京・池袋にあるサンシャインシティ 文化会館ビル4階 展示ホールBで開催する。
【写真】新作公式グッズも登場！ 超便利な「ガシャ活専用ポーチ」など
■入場無料の大型イベント
今回期間限定で開催される「ガシャポンに超夢中展2025」は、カプセルトイ世界売上No．1としてギネス世界記録に認定されたガシャポンの魅力を体験できる入場無料の大型イベント。
会場では、約300種類の最新アイテムがずらりと並ぶ“新商品ストリート”をはじめ、「いきもの大図鑑」や「まちぼうけ」といったオリジナルシリーズが大集合した“特別展示ブース”などが楽しめる。
また、ガシャ活をもっと充実させる公式グッズの新作も用意。ゲットしたカプセルトイをまとめられる「ガシャ活専用ラメアクリルキーホルダー」や「ガシャ活専用クリアポーチ」が展開される。
さらに、無料で回せる入場者特典ガシャポンが登場するほか、ステージイベントも実施予定。なお、イベントに優先入場できる事前予約や新作のラインナップなどの詳細は、10月上旬にイベント公式サイトで追加発表される。
