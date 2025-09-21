バスケットボールBリーグ2部（B2）のライジングゼファー福岡は21日、福岡市東区の筥崎宮で必勝を祈願した。

3季連続で主将を務める福岡大大濠高出身の寒竹隼人（39）は「新しいシーズンが近づいてきてワクワクした気持ちになる。応援してくださる皆さんに強いライジングを見せられるよう、結果にこだわっていきたい」と意気込んだ。

昨季は7季ぶりに西地区優勝を果たすも、1部（B1）昇格を懸けたB2プレーオフでは準決勝で敗退した。今季はレギュレーションの関係で優勝してもB1に昇格できないが、B2優勝と平均入場者数4000人突破を目標とする（昨季は平均2205人）。

また、来秋スタートの最上位カテゴリー「Bプレミア」参入への足掛かりとして、2028〜29年シーズン中に6000人収容の新アリーナを福岡県内に建設予定。最短で29〜30年シーズンでのBプレミア入りを狙う。

寒竹は「新しいアリーナができることは福岡でバスケをプレーする子どもたちにとっても明るいニュースだし、（自分たちも）チームとしての価値を上げていかなければならない。4000人の観客動員に向かって全力でチャレンジしながら、B2優勝を狙って精いっぱい頑張りたい」と決意を新たにした。

必勝祈願には、米プロNBAでプレーしたデイボン・リード（30）や福岡第一高出身の狩野祐介（35）ら新加入のメンバーに加え、アシスタントコーチから今季から昇格した福島雅人監督（54）ら選手とスタッフ約30人が参加した。

B2福岡は10月2日にアウェーで静岡との開幕戦に臨む。ホーム開幕戦は同11日、照葉積水ハウスアリーナ（福岡市）で福島と対戦する。（山崎清文）