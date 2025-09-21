中山忍、浅野ゆう子と2ショット「豊かな時間」に感謝 「2人とも元気でなにより」「美人さんお二人っ!!」
俳優の中山忍（52）が21日、自身のインスタグラムを更新。俳優の浅野ゆう子（65）との2ショットを公開した。
【写真】「豊かな時間」に感謝…浅野ゆう子との2ショットをアップした中山忍
中山は「先日、浅野ゆう子さんが出演された朗読劇『#たとへば君 40年の恋』観劇して参りました」と報告し、和装した浅野と2ショット写真をアップ。「本当にラスト、舞台に立たれているゆう子さんはふんわりあたたかく輝いていて、劇場内が浄化されていくようでした」「豊かな時間をありがとうございました！」とつづった。
この投稿に「2人とも元気でなにより」「美人さんお二人っ!!」「美しいツーショット」といったコメントが寄せられた。
