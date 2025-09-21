スコットランド・リーグカップで異例のアクシデントが起きた。20日に行われた準々決勝、レンジャーズ対ハイバーニアン戦は前半12分過ぎ、ピッチ上にカラーボールが投げ込まれて一時中断となった。英『スコティッシュ・サン』が伝えている。



今回の騒動の発端は、レンジャーズサポーターの抗議行為。サポーターは現経営陣や監督に対する不満を露わにし、ピッチに色とりどりの小型カラーボールをたくさん投げ込み、試合が続行できない状況にした。



主審は選手たちをいったんベンチに下げ、安全確認と清掃が終わるまでプレーを止めた。その後、試合は無事再開となったが、スタジアム内は騒然とした雰囲気に包まれていた。



再開された試合では、レンジャーズが2得点を守り切り、2-0で勝利を収めている。