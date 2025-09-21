TWICE¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê¡×¤Ç9¿ÍÁ´°÷¤Ç¤ÎÆüËÜ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼½é½Ð±é¡ªÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¥È¡¼¥¯¡õ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Æ°²è»£±Æ¤â
9·î22Æü¡Ê·î¡ËÌë9»þ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡×¤Ë¤ÏTWICE¤¬ÅÐ¾ì¡£¥á¥ó¥Ð¡¼9¿ÍÁ´°÷¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼½é½Ð±é¡ª¸ÄÀË¤«¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¡£
À¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³¡ªTWICE¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤ÎËÙÆâ·ò¤Ï¡Öº£¤â¤¦µã¤¤½¤¦¤À¤è¡×¤È´¶·ã¡£¥é¥¤¥Ö¤Ë2²óÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤½¤¦¤ËÅÁ¤¨¡¢³Ú¶Ê¤ò¸ý¤º¤µ¤ß¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¸«¤»¤ë¤È¡¢TWICE¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é´¿À¼¤¬¡ª¾åÅÄ¿¸Ìé¤«¤é¡ÖTWICE¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿ËÙÆâ¤Ï¡¢¤ªÎÙ¤ÎDAHYUN¡Ê¥À¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤Ë¥®¥ã¥°¤Î¥à¥Á¥ã¥Ö¥ê¡ª
Èà½÷¤¿¤Á¤Ï°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤ë¡Ö¥¢¥à¥é¡¼¡×¥Ö¡¼¥à¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿90Ç¯Âå¸åÈ¾À¸¤Þ¤ì¡£SANA¡Ê¥µ¥Ê¡Ë¤Ï¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¥¢¥à¥é¡¼À¤Âå¡×¡Ö¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¡Ê°Â¼¼¤µ¤ó¤ò¡Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤ê¡¢MOMO¡Ê¥â¥â¡Ë¡¦SANA¡¦MINA¡Ê¥ß¥Ê¡Ë3¿Í¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦MISAMO¤È¤·¤Æ°Â¼¼¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¡ÖNEW LOOK¡×¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤¿ºÝ¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡£MOMO¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¡Ë²õ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¤³¤Î¶Ê¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤«¡¢²ñ¼Ò¤È¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò²¿²ó¤â¡Ê¤·¤¿¡Ë¡×¤ÈMINA¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡È¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ë¡É¥È¡¼¥¯¤â¡ªMINA¤Ï¡Ö°ÜÆ°Ãæ¤Ï8»þ´Ö¡¢10»þ´Ö¤º¤Ã¤È¥²¡¼¥à¡×¡¢NAYEON¡Ê¥Ê¥è¥ó¡Ë¤Ï¡Ö¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬¹¥¤¡×¤À¤½¤¦¤Ç¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡£CHAEYOUNG¡Ê¥Á¥§¥è¥ó¡Ë¤ÏÀÎ¤«¤é³¨¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬Âç¹¥¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»÷´é³¨¤òÂ¨¶½¤ÇÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤¤¤«¤Ë¡©
¤½¤ó¤ÊÃæ¡ÖJEONGYEON¡Ê¥¸¥ç¥ó¥è¥ó¡Ë¤µ¤ó¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÅÜ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡£TZUYU¡Ê¥Ä¥¦¥£¡Ë¤Ï¡Ö¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç´Ú¹ñ¸ì¤Î¤³¤È¤ï¤¶¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤¬¡¢JEONGYEONËÜ¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¼ñÌ£¤ÏÅÜ¤ë¤³¤È¡×¤È¤ÎÈ¿±þ¤¬!? ¤½¤ó¤Ê¡¢TWICE¤ÎÆü¾ï¤ËÇ÷¤ë¥È¡¼¥¯¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
¢£TWICE »öÌ³½ê¤ÎÎý½¬À¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖSIXTEEN¡×¤ò·Ð¤ÆÃÂÀ¸¤·¡¢Ä¹Ç¯³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëTWICE¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ»²²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡¢»öÌ³½ê¡¦JYP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ËÎý½¬À¸¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥È¡¼¥¯¡£
¡ÖYouTube¤Ë¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤ËÍÙ¤Ã¤¿Æ°²è¤ò¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤¢¤²¤Æ¡¢JYP¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¡Ä¡×¤ÈMOMO¡£SANA¤Ï15ºÐ¤Î¤È¤¡ÖÍ§Ã£¤È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡×»öÌ³½ê¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢MINA¤âÆ±¤¸¤¯¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤ÈÉ´²ßÅ¹¤Ç¤ªÇã¤¤Êª¤·¤Æ¤¤¤Æ¡×À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
NAYEON¤Ï¡Ö¶á½ê¤Î¥À¥ó¥¹Îý½¬¾ì¤Ç°ì¿Í¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¡ÊÎý½¬À¸¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¡Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤¢¤È¿Æ¤ËÏÃ¤¹¡×¡¢JEONGYEON¤Ï¡Ö¸ø³«¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¼õ¾Þ¡¢Îý½¬À¸¤Ë¡×¡¢JIHYO¡Ê¥¸¥Ò¥ç¡Ë¤Ï¡Ö8ºÐ¤«¤éÎý½¬À¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÆüÍËÆü°Ê³°¡¢ËèÆü¡Ê¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë¡Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¢TZUYU¤Ï¡Ö¥À¥ó¥¹Æ°²è¤ò¸«¤¿JYP¤¬¥¹¥«¥¦¥È¡×¤Ê¤É¤È¡¢²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢TWICE¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦¤Ë¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Î»£±Æ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª
MOMO¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤·Ï¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤·Ï¡×Æó¤Ä¤ÎÄó°Æ¤¬¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤·Ï¡×¤ÏTWICE¡ÖENEMY¡×¤Î³Ú¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Æ°²è¡£¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢TWICEÄ¾¡¹¤Ë¿¶¤ê¤¬ÅÁ¼ø¤µ¤ì¡¢»£±Æ¤âJIHYO¤¬¹Ô¤¦¡£¤½¤Î½ÐÍè±É¤¨¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¡©