俳優の神木隆之介（32） が21日、都内で行われた、フジテレビ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（毎週水曜後10・00、10月1日スタート）の第1話完成披露試写会に出席した。

同作は、脚本家の三谷幸喜氏が手掛け、1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇。三谷氏の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリーで、主演は菅田将暉、共演は二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波らと豪華キャストが顔を揃えた。

“三谷青年”をモチーフにした新人の放送作家・蓬莱省吾 を演じた神木。「三谷さんのしゃべりや動きだったりを取り入れるべきなのか、そうではないのか、そこはプレッシャーだった」と明かした。

撮影が進むにつれて自分なりの役柄を構築。「自分なりに抱えていたプレッシャーがあったんですけど、うれしい気持ちとプレッシャーの半々でした」と振り返った。

三谷幸喜氏からも「よくここまで僕を再現してくれたなと思いました。僕にしか見えなかった。母も泣くと思います」と大絶賛され、神木は「ありがたいお言葉いただきました」と左手の拳でガッツポーズしていた。